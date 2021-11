Qualcomm change la marque Snapdragon avant la prochaine annonce phare du SoC

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Qualcomm a annoncé qu’il changeait la marque Snapdragon. Outre le matériel de marketing, le fabricant de puces a déclaré qu’il supprimerait le « Qualcomm » des noms de puces et modifierait le système de numérotation. Nous ne connaissons toujours pas le nouveau schéma de nommage, mais la société a promis plus d’informations lors de sa prochaine annonce phare SoC le 30 novembre.

Qualcomm utilise le même schéma de nommage et de numérotation dans ses SoC depuis 2013, mais il semble qu’il soit temps de changer cela. Le fabricant de puces a annoncé qu’un changement de marque Snapdragon est à venir, et il apparaîtra pour la première fois sur son nouveau SoC, qui sera dévoilé lors du Snapdragon Tech Summit le 30 novembre.

Du matériel marketing au nom des prochains SoC Snapdragon, il y aura des changements notables dans la façon dont Qualcomm identifie la marque Snapdragon. L’un des plus notables sera la suppression de « Qualcomm » des noms de puces. Nous verrons toujours Qualcomm associé aux puces Snapdragon, mais moins souvent qu’auparavant.

Un autre changement notable sera le système de numérotation à trois chiffres que nous avons l’habitude de voir dans les noms de modèle Snapdragon SoC. Désormais, les puces Snapdragon seront identifiées par une série et une génération à un chiffre, correspondant à la dénomination des autres produits Qualcomm. Les SoC récemment annoncés pourraient être les derniers à utiliser l’ancienne convention de nommage.

Outre les différentes structures de nommage, le nouveau matériel marketing comprendra une nouvelle interprétation de la « boule de feu emblématique » de Snapdragon, de nouveaux designs de badges avec un look plus moderne et minimaliste, et l’introduction de nouvelles couleurs représentatives (minuit, bronze à canon, nickel, rouge Snapdragon, et or).

Le changement de marque changera également les produits qui appartiendront au portefeuille d’or de Qualcomm, que le fabricant de puces utilisera désormais exclusivement pour les produits haut de gamme. De plus, tous les nouveaux produits Snapdragon prendront en charge la 5G, éliminant ainsi le besoin d’indiquer quelles puces la prennent en charge. Enfin, tous les produits Qualcomm du portefeuille automobile présenteront désormais la marque Snapdragon au « niveau de la plate-forme et de la couche d’expérience ».

Qualcomm a déclaré qu’il détaillerait le nom des nouvelles puces lors du Snapdragon Tech Summit, prévu le 30 novembre à 15h00 PST, lorsque le fabricant de puces annoncera son nouveau SoC de premier plan. Qualcomm a publié un teaser montrant le chiffre huit de toutes les manières et sous toutes ses formes, ce qui pourrait donner des indices sur ce qu’il a en tête pour la future image de marque (ci-dessus).

Dans le même ordre d’idées, le rival de Qualcomm, MediaTek, a lancé le SoC Dimensity 9000, dans l’espoir de maintenir sa croissance alors qu’il continue de grignoter la part de marché de la concurrence. Cette puce devrait rivaliser avec le prochain SoC phare de Qualcomm, mais il est encore trop tôt pour choisir son camp.