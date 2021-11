Le «système d’attitude» de la guérilla promet de donner une «personnalité» aux PNJ d’Horizon Forbidden West

En bref : à quelques mois seulement de la sortie d’Horizon Forbidden West, le développeur Guerrilla Games s’est rendu sur le blog PlayStation pour informer les fans et expliquer quelques-uns des aspects vitaux de la construction du monde qu’il a développé. En plus de créer des environnements que les joueurs peuvent explorer, Guerrilla a passé beaucoup de temps à rendre ces paramètres réels et vivants.

Espen Sogn, concepteur principal du monde vivant de Guerrilla, explique qu’ils rendent le monde plus immersif en mettant en œuvre un système de foule qui oblige les personnages non jouables (PNJ) à agir de manière logique dans le jeu. Ce système dicte tout, des chemins empruntés par un PNJ à la façon dont il transporte des objets.

« Chaque PNJ non combattant dans Horizon Forbidden West fait partie d’un système de foule », explique Sogn. « Au sein de ce système, vous pouvez créer des règles telles que des réactions, des sentiers et d’autres animations. Nous avons également le système d’attitude, qui détermine une personnalité. Cela signifie que nous pouvons créer des personnes uniques qui se comportent comme des individus dans le monde. »

Ainsi, plutôt que d’avoir un simple ensemble de PNJ à l’emporte-pièce qui ne se distinguent que par leur apparence, chacun aura une personnalité unique définie par le système d’attitude et les influences culturelles. Par exemple, certaines tribus sont plus sociales, vous pouvez donc les voir faire des gestes comme des high fives. D’autres groupes peuvent être plus discrets, gardant les gestes sociaux manifestes pour les moments où ils se sentent en sécurité, comme lorsqu’ils sont dans leur village.

Sogn dit que ces comportements rendent les environnements plus crédibles et servent de repères visuels inconscients pour permettre aux joueurs de savoir où ils se trouvent dans le monde.

« Tout cela se passe dans le cadre narratif du jeu. Vous devriez être capable d’identifier à distance quelle tribu vous regardez », a déclaré Sogn. « [For example,] la manière dont différentes tribus retiennent ou transportent l’eau : les forts Tenakth la porteront sur leurs épaules ; le paisible Utaru le serrera de près ; et le rusé Oseram le portera de leurs mains.

Nous avons vu d’autres développeurs essayer des systèmes de foule comportementaux dans le passé avec des degrés de succès variables. Assassin’s Creed et Cyberpunk 2077 viennent immédiatement à l’esprit, mais ni l’un ni l’autre n’ont donné l’impression que chaque PNJ était unique. Reste à savoir si Guerrilla a découvert la sauce secrète pour que tout fonctionne, mais nous n’avons pas longtemps pour le découvrir.

Horizon Forbidden West sera lancé le 18 février 2022 sur PS4 et PS5.