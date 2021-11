FUT FIFA 22, joueur nouvelle génération : qu’est-ce que c’est, les footballeurs et comment les obtenir

FIFA 22 découvre sa nouvelle promotion : joueur nouvelle génération. Comme il est d’usage, versement après versement, EA Sports récompense ceux qui se sont lancés dans le jeu jusqu’à peu de temps après la période de Noël. Nous vous disons de quoi il s’agit et qui sont les joueurs choisis.

Joueur nouvelle génération dans FIFA 22 FUT : tous les détails

Next Generation Players célèbre six des jeunes talents les plus brillants d’aujourd’hui. Chaque article des footballeurs sélectionnés met en lumière un moment emblématique de leur carrière, le lieu où ils ont commencé à forger le tremplin mondial. Tous ceux qui joueront à FIFA 22 avant le 14 janvier 2022 recevront un pack joueur Next Generation non transférable. Comprend un seul article. <

Ces enveloppes commenceront à être distribuées à partir du 15 décembre 2021. Nous vous laissons ici les choisies et les statistiques individuelles.

Kylian Mbappé – IS 86

Rythme : 90

Tir : 78

Passe : 74

Dribble : 84

Défense : 31

Physique : 68

Eduardo Camavinga – MC 81

Rythme : 75

Tir : 68

Passe : 80

Dribble : 83

Défense : 78

Physique : 81

Jude Bellingham – MC 81

Rythme : 77

Tir : 71

Passe : 76

Dribble : 82

Défense : 78

Physique : 79

Phil Foden – CAM 85

Rythme : 85

Tir : 80

Passe : 82

Dribble : 88

Défense : 57

Physique : 58

Christian Pulisic – EI 83

Rythme : 90

Tir : 72

Pass : 75

Dribble : 87

Défense : 38

Physique : 60

Theo Hernandez – EI 85

Rythme : 94

Tir : 72

Passe : 78

Dribble : 83

Défense : 78

Physique : 83

La récompense sera ajoutée à la boutique Ultimate Team afin que vous puissiez l’ouvrir quand vous le souhaitez. Offre non disponible dans FIFA 22 Legacy Edition sur Nintendo Switch.

Source : EA Sports