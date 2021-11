El Salvador révèle ses plans pour construire la ville Bitcoin

En bref : non content d’être le premier pays à accepter le Bitcoin comme monnaie légale, le Salvador envisage de construire une ville entière autour de la crypto-monnaie. Il aura bien sûr une forme circulaire semblable à une pièce de monnaie et sera placé à la base du volcan Conchagua pour utiliser l’énergie géothermique pour alimenter la ville et ses opérations minières Bitcoin.

Le président salvadorien Nayib Bukele a dévoilé son projet de construction de la « Bitcoin City » le long du golfe de Fonseca, entre La Unión et Conchagua. S’exprimant lors d’un événement promotionnel Bitcoin dans la ville côtière de Mizata samedi soir, Bukele a déclaré qu’il comprendrait des zones résidentielles, des zones commerciales, des services, des musées, des divertissements, des bars, des restaurants, des aéroports, des ports, des chemins de fer – « tout ce qui est consacré à Bitcoin ».

El Salvador será el primer país del mundo en tener una #BitcoinCity!

Estará entre la ville de La Unión y Conchagua. Las personas podrán vivir en La Unión pero trabajar en la #BitcoinCity. Pronto empezarán a ver todos los beneficios, cuando el desarrollo y la inversión llegue. pic.twitter.com/21bx7Yc5aJ — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) 21 novembre 2021

Au centre de cette crypto-métropole se trouvera une place avec un énorme symbole Bitcoin. De plus, la ville n’aura pas de taxes sur le revenu, la propriété, les gains en capital ou les charges sociales, juste la taxe sur la valeur ajoutée. Bukele a déclaré que les revenus générés seraient utilisés pour « construire la ville », tandis que le reste serait utilisé pour garder les rues « propres et propres », rapporte la BBC.

Bukele n’a jamais donné de calendrier pour la construction de la ville, bien qu’il ait déclaré que la plupart des infrastructures publiques coûteraient environ 300 000 Bitcoins, ce qui, au prix actuel de BTC, équivaudrait à 17,2 milliards de dollars. Le président a également révélé son intention d’émettre une « obligation Bitcoin » d’un milliard de dollars US développée par Blockstream. La moitié de l’argent ira à l’énergie et aux infrastructures minières de bitcoin, et la moitié servira à acheter plus de Bitcoin, portant le nombre total de Bitcoins que possède EL Salvador à un peu moins de 2 000.

Le directeur de la stratégie de Blockstream, Samson Mow, a déclaré que les obligations, connues sous le nom d' »obligations volcaniques », vaudraient 1 milliard de dollars, adossées à Bitcoin, et porteraient initialement un coupon de 6,5%. El Salvador commencera à vendre une partie de ses avoirs en crypto-monnaie après un blocage de cinq ans et versera un dividende supplémentaire aux détenteurs d’obligations. « Cela va faire d’El Salvador le centre financier du monde », a déclaré Mow.

Une fois 10 obligations volcaniques émises, 5 milliards de dollars en Bitcoin seraient retirés du marché pendant plusieurs années, a déclaré Mow via Reuters. « Et si vous obtenez 100 pays de plus pour faire ces obligations, c’est la moitié de la capitalisation boursière de Bitcoin là-bas. »

Le Salvador est devenu le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle début septembre. Les choses ne se sont pas passées comme prévu lorsque le prix de BTC a chuté de 10 000 $, mais Bukele a profité de la baisse pour acheter la baisse et acheter 150 Bitcoins supplémentaires. Il y avait également des problèmes avec le système de portefeuille du pays à ses débuts.

El Salvador a déjà commencé à extraire du BTC en utilisant de l’énergie géothermique propre et à zéro émission générée par son usine « Volcanode », une autre partie de son plan pour devenir le pays le plus respectueux de la cryptomonnaie au monde.