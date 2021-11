Sur Spotify, les albums n’ont plus de shuffle car Adele l’a demandé

Adele demande de lire les albums dans l’ordre et Spotify s’exécute. Le shuffle n’est pas mort pour autant : à l’ouverture de l’écran de lecture est toujours présent le bouton pour écouter les morceaux dans un ordre aléatoire.

Le bouton de lecture à l’intérieur des pages dédiées aux albums de musique sur Spotify ne lance plus la lecture aléatoire, comme il le faisait auparavant et comme il le fait toujours dans les listes de lecture. Le changement, diffusé ces dernières heures par la plateforme dans tous les pays où elle est active, intervient après une demande explicite de la chanteuse Adele ; comme écrit par l’artiste elle-même sur son profil Twitter, les albums doivent être écoutés dans l’ordre pensé lors de la création et non d’une manière qui mélange toutes les chansons.

« C’était ma seule demande dans cette industrie en constante évolution », a écrit Adele sur Twitter. « Nous ne créons pas d’albums avec une telle attention sans raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être entendues comme nous l’avons voulu. Merci Spotify de nous avoir écoutés. » A partir d’aujourd’hui, donc, en cliquant sur le gros bouton de lecture vert sur l’écran de l’album (pas seulement celui d’Adele) commencera à jouer les chansons dans l’ordre. Le shuffle n’est pas mort pour autant : à l’ouverture de l’écran de lecture est toujours présent le bouton pour écouter les morceaux dans un ordre aléatoire.

« Comme Adele l’a dit, nous sommes ravis de partager que nous avons publié une nouvelle fonctionnalité Premium qui a longtemps été demandée par les utilisateurs et les artistes », a expliqué Chris Macowski, responsable de la communication musicale de Spotify. « Pour les utilisateurs qui souhaitent toujours mélanger un album, ils peuvent le faire à partir de l’écran de lecture de l’application. » Un élément supplémentaire qui indique la puissance de l’artiste anglais dans l’industrie musicale, qui profite ces jours-ci du succès du dernier album d’Adele, « 30 ». L’une des chansons, Easy on me, a même réussi à contourner BTS en tant que chanson la plus jouée au monde en une seule journée.

