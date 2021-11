TSMC a reçu 4 milliards de dollars de clients pour réserver sa future capacité de fabrication

Vue d’ensemble : TSMC, la plus grande fonderie au monde, a déclaré dans son dernier rapport financier qu’elle avait accepté un montant sans précédent de paiements anticipés pour sa future capacité de fabrication cette année. Espérons que cet argent accélérera la construction de nouveaux équipements pour construire des processeurs. Alors que les fabricants d’ordinateurs destinés au public ne parviennent toujours pas à fournir du matériel aux consommateurs, l’attention s’est tournée vers les fonderies pour trouver des solutions à long terme à la pénurie de puces.

Dans le passé, le principal moyen par lequel TSMC permettait aux clients de réserver de la capacité était par le biais de « dépôts de garantie », un paiement unique qui était remboursé lorsque le client finalisait sa commande.

TSMC continue d’accepter les dépôts de garantie ; en fait, environ les deux tiers des 642 millions de dollars NT (23 millions de dollars américains) de dépôts de garantie qu’elle détient ont été payés au cours des neuf derniers mois. Mais cette année, la société s’est concentrée sur les « reçus temporaires » pour la capacité future, qui sont en fait des prépaiements.

TSMC a signé des accords pour 106 milliards de dollars NT (3,8 milliards de dollars US) de recettes temporaires cette année.

Crédit: Fritzchens Fritz

L’argent n’est pas à conserver par TSMC jusqu’à ce qu’il respecte les « termes et conditions énoncées dans les accords » avec ses clients, et il existe donc des règles sur la façon dont il peut être dépensé. Mais l’idée est que TSMC l’utilisera pour créer plus de capacité de fabrication que les clients pourront acheter.

Le rapport de TSMC ne divulgue pas les détails des accords et ne dit pas qui sont les clients. A priori, le plus gros est probablement Apple, qui utilise TSMC pour tous ses SoC iPhone et Mac. AMD pourrait suivre de près. Le mois dernier, AMD a déclaré avoir prépayé 355 millions de dollars américains à diverses fonderies cette année. Qualcomm est probablement là-haut aussi.

Ni Intel ni Nvidia ne dépendent fortement de TSMC pour le moment, mais tous deux auraient discuté de la fabrication de leurs GPU de nouvelle génération avec la fonderie. À un moment donné dans le futur, TSMC pourrait être le seul fournisseur de puces GPU.