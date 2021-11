Tous les secrets de Caldera, la nouvelle carte de Call of Duty Warzone Pacific

Le 8 décembre, le presbytère de Verdansk laissera la place à Caldera, une nouvelle carte de jeu qui apportera plusieurs nouveautés au sein du free-to-play d’Activision.

Call of Duty Warzone se prépare à de grands changements. Le 8 décembre, parallèlement au lancement de la première saison multijoueur de Call of Duty : Vanguard, le presbytère de Verdansk laissera la place à Caldera, une nouvelle carte de jeu qui apportera plusieurs nouveautés au sein du free-to-play de Activision, qui pour l’occasion changera de nom et deviendra Call of Duty Warzone Pacific. Bien que les dimensions soient presque similaires, les deux cartes de jeu sont très différentes l’une de l’autre, à commencer par la variété environnementale : donc, adieu aux bâtiments déchirés par la guerre de Verdansk, pour accueillir les paysages vibrants de Caldera, où une nature luxuriante et variée domine.

Selon ce qui a été annoncé en septembre dernier par Amos Hodge, directeur créatif de l’équipe de développement de Raven Software, l’île se caractérisera par différents environnements, allant des plages brillantes et des forêts luxuriantes, en passant par les terrains rocheux, jusqu’à des endroits mystérieux. . La perspective historique changera également entre Verdansk et Caldera, car Call of Duty Warzone Pacific reprendra la Seconde Guerre mondiale vue dans Vanguard.

En ce qui concerne les points d’intérêt de la nouvelle carte, grâce au tweet de Pelle Sjonell, le responsable créatif d’Activision, il est possible d’en apercevoir plus de deux cents. Parmi ceux-ci, Owen S. Good of Polygon a identifié, en partant du nord-ouest et en continuant dans le sens des aiguilles d’une montre :

Structures anciennes

Chantier naval

Quais de traitement du minerai

Défenses de plage

Base sous-marine

Capitale de la ville

Aéroport

Village de pêcheurs

Au centre, par contre, il y a :

Fermes

Mines de phosphore

Volcan

Passant à d’autres détails, Call of Duty Warzone Pacific vous permettra d’intégrer les progrès, les objets et les opérateurs débloqués sur Black Ops Cold War et Modern Warfare, en laissant inchangés la progression croisée et le prestige saisonnier. Seul le rang militaire verra une réinitialisation au niveau 1 dans tous les titres mentionnés, mais cela ne s’applique qu’aux points XP. Les véhicules originaux de l’ère Verdansk – y compris les VTT et autres moyens de transport – seront également transférés aux listes de lecture Warzone Pacific. Enfin, il existe également un nouveau système anti-triche, visant à endiguer l’un des principaux problèmes du multijoueur Call of Duty et plus généralement du jeu vidéo compétitif en ligne.