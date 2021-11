Stacey, la maman qui a partagé son combat contre le cancer sur TikTok, est décédée

Sa dernière vidéo a atteint 1,3 million d’utilisateurs, alors que l’annonce de sa disparition continue d’émouvoir l’audience du réseau social depuis deux jours.

Ce sont des dizaines de milliers de messages de condoléances que la communauté TikTok déverse sur le profil de Stacey Pentland, une Britannique décédée à 37 ans des suites d’une maladie qu’elle a partagée sur la plateforme chinoise. La femme, qui souffrait d’un cancer depuis des mois, avait ouvert une chaîne sur TikTok pour raconter son parcours à un public qui a jusqu’à présent atteint 200 000 personnes. Sa dernière vidéo a pourtant atteint 1,3 million d’utilisateurs, alors que l’annonce de sa disparition continue d’émouvoir l’audience du réseau social depuis deux jours.

L’histoire de Stacey Pentland

Pentland avait découvert sa maladie par accident alors qu’il était trop tard pour suivre un traitement. Comme elle se l’a dit sur son profil TikTok, en avril 2020, elle a simplement ressenti une douleur intense au dos en tondant la pelouse à la maison ; après une visite à l’hôpital, on lui a diagnostiqué un cancer avec des métastases dans tout le corps, ce qui a laissé les médecins sans options de traitement efficaces. Même si l’issue désastreuse de la maladie était déjà écrite, la femme a tout de même décidé de subir une chimiothérapie pour ralentir la progression des tumeurs et gagner le plus de temps possible à consacrer à ses quatre enfants.

Le témoignage sur TikTok

Le profil ouvert sur TikTok fait partie du chemin que la femme a emprunté depuis un an maintenant : « Je l’ai ouvert à un moment où je me sentais terriblement seule et je ne voulais pas que quelqu’un d’autre dans mon état ressente jamais ça », il a dit. Son histoire a également conduit certains utilisateurs à se soumettre à un bilan préventif et à découvrir à temps leur maladie. Il y a quelques jours, la dernière mise à jour sur TikTok est arrivée, avant que Pentland ne soit emmené par la famille dans un établissement spécialisé. La nouvelle du décès est arrivée quelques jours plus tard

C’est le tiktok le plus commenté de tous les temps