Début de l’expérimentation humaine historique d’un vaccin nasal contre la maladie d’Alzheimer : comment ça marche

Des scientifiques du Brigham and Women’s Hospital ont annoncé le début des tests humains d’un vaccin nasal révolutionnaire contre la maladie d’Alzheimer.

Un essai clinique d’un vaccin en spray nasal contre la maladie d’Alzheimer, la forme de démence la plus répandue dans le monde, a été annoncé. Le démarrage de l’essai clinique est une étape importante dans la recherche scientifique, qui pourrait révolutionner le traitement de cette pathologie très grave. La maladie d’Alzheimer figure en effet parmi les principales sources de souffrance dans le monde, en raison d’un impact sanitaire, social et économique dévastateur, qui se répercute également sur les familles des patients. On estime actuellement à 55 millions le nombre de personnes touchées par cette forme de démence, avec un nouveau cas toutes les 3 secondes. Rien qu’en Italie, il y a 1,2 million de patients, qui passeront à 1,6 million d’ici une décennie, en raison du vieillissement progressif de la population. D’ici 2050, les cas dans le monde pourraient même tripler et atteindre 115 millions, selon l’analyse des données épidémiologiques. Pour toutes ces raisons, un vaccin efficace contre la maladie d’Alzheimer pourrait représenter un tournant historique pour la santé publique.

Des scientifiques du Ann Romney Center for Neurologic Diseases du Brigham and Women’s Hospital de Boston, Massachusetts, l’un des plus grands et des plus prestigieux hôpitaux universitaires – il est associé à l’université Harvard – ont mis au point le vaccin nasal contre la maladie d’Alzheimer – des États-Unis. Le vaccin, comme précisé dans le communiqué de presse de l’hôpital, est le résultat de 20 ans de recherche expérimentale dirigée par le professeur Howard L. Weiner, co-directeur de l’institut et professeur de neurologie à la Harvard University School of Medicine. « Le lancement du premier essai humain d’un vaccin nasal contre la maladie d’Alzheimer est une étape remarquable », a déclaré le professeur Weiner. « Au cours des deux dernières décennies, nous avons accumulé des preuves précliniques suggérant le potentiel de ce vaccin nasal contre la MA (maladie d’Alzheimer NDR). Si les essais cliniques chez l’homme montrent que le vaccin est sûr et efficace, cela pourrait représenter un traitement non toxique pour les personnes atteintes d’Alzheimer et pourrait même être administré précocement pour aider à prévenir la maladie d’Alzheimer chez les personnes à risque », a-t-il ajouté. Autrement dit, le vaccin nasal pourrait non seulement être utilisé dans un contexte prophylactique, ou comme outil de prévention de la maladie, mais aussi pour traiter des patients qui en souffrent déjà.

L’essai préparé par le Brigham and Women’s Hospital est un essai clinique de phase 1, qui impliquera un petit nombre de patients et visera à déterminer la tolérabilité, la réactogénicité, la posologie et en partie aussi l’efficacité contre la maladie d’Alzheimer, bien que ce dernier soit l’objectif de Études de phase 2 et 3 avec une population plus importante. Les scientifiques évalueront la réponse immunitaire, en analysant les effets sur les globules blancs, les marqueurs cellulaires, les profils génétiques et plus encore. L’étude recrutera 16 participants, tous des patients du Centre Ann Romney âgés de 60 à 85 ans ; Comme on le sait, la maladie d’Alzheimer est une maladie typique du troisième âge, mais elle peut aussi survenir prématurément. Tout le monde devrait avoir une maladie symptomatique précoce, mais être en bonne santé générale (d’autres maladies peuvent interférer avec les résultats de la recherche). Les participants auront également un PET scan positif pour les plaques de bêta-amyloïde, les protéines «collantes» qui s’accumulent dans le tissu cérébral des patients atteints de cette forme de démence. Tout le monde recevra deux doses du vaccin nasal à une semaine d’intervalle.

Mais comment fonctionne exactement ce spray ? Comme spécifié par les scientifiques, le vaccin est conçu pour éliminer les plaques bêta-amyloïdes susmentionnées du cerveau. Il est basé sur un modulateur intranasal appelé Protollin qui stimule le système immunitaire. « Il est composé de protéines dérivées de bactéries et a été utilisé en toute sécurité chez l’homme comme adjuvant à d’autres vaccins. Protollin est conçu pour activer les globules blancs présents dans les ganglions lymphatiques sur les côtés et à l’arrière du cou afin de les migrer vers le cerveau et déclencher l’élimination des plaques bêta-amyloïdes, l’une des caractéristiques de la MA », écrivent les chercheurs. .dans le communiqué de presse. L’ingrédient actif a été développé et est commercialisé par les sociétés pharmaceutiques I-Mab Biopharma (I-Mab) et Jiangsu Nhwa Pharmaceutical (NHWA).

« Le système immunitaire joue un rôle très important dans toutes les maladies neurologiques. Il est passionnant qu’après 20 ans de travaux précliniques, nous puissions enfin franchir une étape fondamentale vers la traduction clinique et mener ce premier test humain fondamental », a conclu le professeur Weiner. Il y a quelques jours à peine, un nouveau vaccin contre la maladie d’Alzheimer développé par la société pharmaceutique Alzinova AB a été présenté ; le médicament, appelé ALZ-101, est également basé sur le ciblage des protéines neurotoxiques qui s’accumulent dans le cerveau, stimulant la production d’anticorps spécifiques. L’espoir est que les nouveaux vaccins puissent être vraiment sûrs et efficaces pour lutter contre la maladie neurodégénérative grave et répandue.