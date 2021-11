Phil Spencer dit que Xbox « évalue tous les aspects » de sa relation avec Activision Blizzard

Une patate chaude : Activision Blizzard et son PDG Bobby Kotick sont devenus la cible d’une sorte de révolte du personnel. À la suite d’allégations selon lesquelles Kotick était au courant du harcèlement sexuel au sein de l’entreprise (et a même pris des mesures pour participer ou protéger les personnes accusées), plus de 1 000 employés ont signé une pétition exigeant sa démission. Cependant, les retombées de cette catastrophe se sont propagées bien au-delà des murs du siège d’Activision Blizzard. Les partenaires commerciaux de la société, y compris les dirigeants de Xbox et de Sony, ont exprimé leur inquiétude quant à la manière dont les choses ont été gérées.

Le premier dirigeant de ce type à révéler son mécontentement était le PDG de PlayStation, Jim Ryan. Nous avons rendu compte de cette nouvelle hier, mais à titre de bref rappel, Ryan a déclaré dans un e-mail interne aux employés du PS qu’il était « découragé et franchement abasourdi » de lire le récent rapport du Wall Street Journal sur Kotick et Activision Blizzard.

Il a également noté que la réponse de la société à la nouvelle faisait défaut. L’équipe de Ryan a contacté Activision « immédiatement » après la publication de l’article pour exprimer sa « profonde inquiétude » et déterminer comment le géant du divertissement répondrait aux allégations portées contre lui.

Le chef de Xbox, Phil Spencer, a récemment fait part de ses propres réflexions en écrivant un e-mail interne similaire à ses employés. Bloomberg a réussi à afficher une copie de cet e-mail et a partagé quelques extraits de citations.

À un moment donné, Spencer aurait écrit qu’il était « dérangé et profondément troublé par les événements et les actions horribles » d’Activision Blizzard, ce qui fait écho aux sentiments de Ryan. Cependant, Spencer a poussé sa colère un peu plus loin – actuellement, Xbox évalue « tous les aspects » de sa relation avec Activision Blizzard et fera « des ajustements proactifs continus » si nécessaire.

Ce sont des mots étonnamment puissants pour un cadre de jeu de haut niveau. Reste à voir si Spencer prendra vraiment des mesures, mais maintenant qu’il a ouvertement exprimé sa volonté de le faire, Activision est dans une impasse.

Spencer a théoriquement le contrôle de la distribution des jeux Xbox et des accords publicitaires – la perturbation de l’une ou l’autre de ces sources de revenus serait un coup dur pour les résultats d’Activision, il y a donc une forte incitation pour la société à redresser le navire.

Nous devrons attendre et voir à quoi cela pourrait ressembler. Cela peut impliquer la démission de Kotick, ou non ; seul le temps nous le dira.