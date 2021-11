Les Mates annoncent leur fin avec un clip sur YouTube : voici la date de la dernière vidéo

La dernière vidéo publiée sur la chaîne collective des quatre youtubeurs anticipe la fin du projet, et fait référence à un contenu final qui sera publié dans un mois.

Des millions d’utilisateurs sur YouTube ont commencé à fréquenter la plateforme et sont passionnés par leur contenu, et maintenant ils se préparent à leur dire au revoir : les Mates – un collectif composé de quatre des youtubeurs les plus influents d’Italie – semblent être sur sur le point de dire au revoir pour toujours. L’annonce est arrivée directement sur la plate-forme de partage, avec une vidéo publiée sur la chaîne officielle des quatre avec le titre évocateur : « The end of the Mates », qui fait référence à un autre clip annoncé comme leur dernière vidéo, attendue dans exactement un mois. .

La réunion

Le contenu a été publié il y a quelques heures et s’est immédiatement retrouvé à la première place parmi les vidéos tendance sur YouTube en Italie. Rien d’étrange à cela : Stefano, Sascha, Salvatore et Giuseppe – alias St3pNy, Anima, Surry et Vegas – ont commencé leur carrière de joueur sur YouTube il y a plus de 10 ans, mais malgré cela, ils ont toujours un public exceptionnel. Leur chaîne collective ne compte « que » 900 000 abonnés, mais les utilisateurs qui les suivent individuellement sont des millions. Le clip qui fait les gros titres peut être étiqueté comme un teaser – une vidéo d’aperçu qui fait référence au contenu final réel qui sera publié le 20 décembre ; dans la vidéo de ces heures, les quatre ont l’intention de mener leurs vies séparées, mais ils se retrouvent au centre d’une réunion qui prépare les cartes pour le contenu qui arrivera dans un mois.

La référence est à la même carrière qui a vu les Mates comme protagonistes au fil des ans : malgré la relation qui les lie, la réussite individuelle et le chemin de croissance de chacun ont conduit leurs chemins respectifs à se diviser progressivement. Ce processus qui a duré des années pourrait désormais conduire à une véritable séparation – comme le laissait présager la publication du clip de ces heures ; sinon, l’opération pourrait être un simple troll et introduire une nouvelle phase du quatuor. Cependant, si la rupture devait effectivement avoir lieu, ce serait encore une rupture amicale : l’opération est en fait liée à un slogan, à savoir Mates never ends (the Mates never end), dont le sens ne sera clair que sur 20 décembre.

