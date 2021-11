Thrustmaster et Boeing collaborent sur un joug et un quadrant de vol de 500 $

Quelque chose à espérer : Thrustmaster a récemment annoncé une collaboration avec Boeing sur deux périphériques – un joug de vol et un quadrant – dans le but de créer le système de contrôle de vol le plus réaliste à ce jour pour les fans de simulateurs de vol et de jeux. Il semble qu’ils ne fassent aucun compromis sur la qualité de construction ou les fonctionnalités pour se rapprocher le plus possible d’un véritable cockpit de Boeing.

Thrustmaster a annoncé le 9 novembre les détails de la précommande et les dates de disponibilité des éditions TCA Yoke Boeing et TCA Quadrant Boeing, qu’ils prévoient de vendre individuellement et groupés. L’idée est de recréer au plus près les commandes d’un 787 dans le confort de la maison de quelqu’un. Les périphériques seront compatibles avec les consoles Xbox et PC.

Le joug – le volant d’un avion – est une réplique grandeur nature d’un 787 Dreamliner avec des composants internes à 100 pour cent en métal. Son système pendulaire reproduit le balancement d’une véritable colonne de commande Boeing au sol sur un bureau ou une table. Il comporte 18 boutons d’action, y compris des boutons Xbox officiels, et un contrôleur mini-stick pour les options de cartographie. Il comprend également un support pour un appareil mobile, entre autres fonctionnalités.

Le quadrant, qui comprend les commandes des gaz, est également destiné à reproduire ce que l’on trouverait dans un véritable Boeing. Il dispose de 17 boutons d’action, de trois axes et de quatre leviers interchangeables pour une personnalisation étendue par jeu. Cependant, Thrustmaster a conçu les deux périphériques pour simuler des avions de ligne et des plans privés par opposition aux avions de chasse. Les utilisateurs peuvent également coupler les deux appareils avec le gouvernail pendulaire et les pédales de gouvernail séparés de Thrustmaster.

Le TCA Yoke Pack Boeing Edition contenant le joug et le quadrant est disponible en pré-commande pour 500 $, et le quadrant seul est de 150 $. Les deux sont expédiés le 23 décembre. Les précommandes pour le joug commencent le 10 février et sont expédiées le 10 mars. Il coûte 400 $ par lui-même, donc l’option groupée vous permet d’économiser 50 $ et vous permet d’obtenir le contrôleur plus tôt.

Il convient de noter que bien que Thrustmaster ait déclaré qu’à partir du 9 novembre, les précommandes sont disponibles dans le monde entier, son site Web ne propose que l’option d’achat pour les régions européennes. Heureusement, les clients américains peuvent pré-commander le bundle et le quadrant auprès de Newegg dès maintenant.