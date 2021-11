Minecraft Caves & Cliffs Partie 2 à venir le 30 novembre

Cette année 2021 était appelée à devenir une grande année pour les amateurs de bacs à sable de Redmond, avec une mise à jour qui semblait être l’une des plus importantes, sinon la plus importante en termes de quantité d’actualités. Nous parlons de Minecraft Caves & Cliffs.

Et bien que Mojang ait initialement annoncé Minecraft Caves & Cliffs comme une seule mise à jour majeure, en raison de la profondeur des changements introduits, la société a décidé de le diviser en deux. La première partie de la mise à jour, arrivée en juin dernier, a apporté des améliorations significatives, telles que de nouveaux moobs et blocs, bien que le meilleur ait été conservé pour la deuxième mise à jour.

De grandes améliorations arrivent avec Minecraft Caves & Cliffs Part 2

Sans aucun doute Minecraft Caves & Cliffs Part 2 a été le point culminant de la mise à jour, car avec elle s’accompagnent d’améliorations aussi importantes que la génération de terrain mis à jour, une plus grande hauteur et profondeur dans le monde, de nouveaux biomes (tels que de hauts sommets, des pôles enneigés, des bosquets, des prairies et pentes enneigées), une nouvelle distribution minérale, une meilleure intégration des entrées de grottes, des monstres qui n’apparaissent que dans l’obscurité, et peut-être plus important encore, plus de biomes de grottes et de nouveaux types de grottes.

Bien que heureusement l’attente soit terminée, depuis le 30 novembre prochain, nous pourrons profiter des amateurs de Minecraft de Caves & Cliffs Part 2 pour Minecraft: Bedrock Edition sur Xbox Series X / S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS , Android et PC, à la fois dans la version Java Edition et Windows 10, macOS et Linux. Que pensez-vous de cette nouvelle ? Attendez-vous avec impatience l’arrivée de Minecraft Caves & Cliffs Part 2 ?