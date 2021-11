Windows 10 a une mise à jour par an avec 21H2

Hier, nous avons annoncé le lancement de Windows 10 21H2. La nouvelle mise à jour Windows 10, également connue sous le nom de mise à jour de novembre 2021, est désormais disponible et sera déployée progressivement. Dans le cadre de cette annonce de version, les employés de Microsoft fournissent des réponses sur ce que nous verrons ensuite dans Windows 10.

Windows 10 aura une mise à jour de fonctionnalités par an

L’un des points les plus demandés est désormais la réalité et nous n’aurons qu’une seule mise à jour des fonctionnalités par an au lieu de deux, comme dans Windows 11. Par conséquent, la prochaine mise à jour des fonctionnalités après 21H2 aura lieu au second semestre 2022.

De leur côté, les éditions Home et Pro de la mise à jour 21H2 bénéficieront de 18 mois de support. Alors que les éditions Enterprise et Education auront 30 mois. Microsoft a renommé l’option de service pour les versions de Windows 10 en « Canal de disponibilité générale » à compter de la mise à jour 21H2, remplaçant le terme actuel « Chaîne semestrielle » pour les options de service.

Sans surprise, Microsoft a limité la sortie de Windows 10 21H2, comme il le fait généralement avec les nouvelles mises à jour des fonctionnalités Windows. Cela signifie que tous les appareils éligibles ne recevront pas de notification indiquant que les utilisateurs peuvent le télécharger immédiatement. Au lieu de cela, il sera d’abord proposé aux appareils pour lesquels Microsoft pense que les utilisateurs auront une bonne expérience d’exécution de la mise à jour.

La mise à jour sera proposée si nous la recherchons manuellement

N’oubliez pas que les utilisateurs exécutant Windows 10 2004 ou une version ultérieure peuvent rechercher la mise à jour 21H2 en accédant à Windows Update et en recherchant les mises à jour. Les utilisateurs pourront mettre à jour vers Windows 11 ou ils pourront mettre à jour vers la dernière version de Windows 10. De Microsoft, ils s’assurent que le lancement de Windows 11 se déroule plus rapidement que prévu, et ils font la mise à jour de Windows 11 plus largement disponible pour les appareils éligibles.

Windows 10 21H2 sera une installation rapide et courte pour les utilisateurs déjà sous Windows 10 2004 ou

plus tard. La mise à jour ressemblera davantage à une mise à jour cumulative mensuelle car elle contient si peu de nouvelles fonctionnalités. Plus tôt cette année, les employés de Microsoft ont déclaré que les fonctionnalités de Windows 10 21H2 comprendraient :