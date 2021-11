Razer lance la nouvelle gamme de casques de jeu Kaira pour la PlayStation 5

En bref : il y a probablement suffisamment de PS5 pour que Razer commence à lancer de nouveaux accessoires pour la console de Sony. La société a précédemment publié le Kaira X filaire pour les deux consoles de dernière génération (Xbox et PS). Les nouveaux Kaira à 99,99 $ et Kaira Pro à 199,99 $ sont les premiers casques de jeu sans fil de Razer pour la PlayStation 5.

Les nouveaux Kaira et Kaira Pro de Razer prennent tous deux en charge la connectivité sans fil Bluetooth et 2,4 GHz avec le dongle USB-C inclus. Cependant, c’est le modèle Pro qui contient des technologies plus impressionnantes, bien que pour le double du prix.

Apparu pour la première fois sur le Kraken V3 Pro, le Kaira Pro est le deuxième casque de jeu de Razer à proposer l’haptique HyperSense. Outre les déclencheurs haptiques de Sony sur le DualSense et son audio 3D, cette technologie apporte une immersion auditive supplémentaire en faisant vibrer le casque pendant que vous jouez (imaginez des tirs à la tête).

Le modèle Pro à 200 $ utilise des haut-parleurs en titane de 50 mm recouverts de coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme. Il dispose d’un micro supercardioïde HyperClear amovible qui se branche sur la prise audio 3,5 mm lorsque le casque n’est pas connecté en mode filaire. Il existe également une prise en charge de l’éclairage Chroma RGB, que les utilisateurs peuvent personnaliser via l’application mobile de Razer.

Le Kaira ordinaire à 100 $ abandonne la technologie HyperSense mais utilise les mêmes pilotes de 50 mm et la même mousse à mémoire de forme sur les bonnets. Il dispose également d’un micro fixe qui n’est pas aussi efficace pour réduire le bruit de fond, car il utilise un micro cardioïde au lieu d’une unité supercardioïde. Le Kaira standard manque également d’accents métalliques sur le bandeau.

Razer revendique 30 heures d’autonomie pour ce modèle, tandis que le Kaira Pro est évalué à 20 heures avec Chroma RGB et haptique activé et jusqu’à 50 heures avec les fonctionnalités désactivées. En plus de la PS5, les deux casques sont compatibles avec PC et mobile.

Enfin, Razer propose le support Quick Charge à 30 $ pour le contrôleur DualSense, disponible en trois couleurs assorties. Le chargeur et le casque Kaira sont disponibles à l’achat dès maintenant, tandis que les précommandes pour le modèle Pro débuteront fin novembre.