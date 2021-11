Windows 11 (Build 22504) : Quoi de neuf et comment télécharger

Une semaine de plus, nous sommes avec vous pour vous informer de toutes les nouveautés concernant Windows 11 dans le canal Dev. Cette fois, nous passons du Build 22499 au 22504. Et nous vous prévenons déjà que la semaine prochaine, nous manquerons de Build car il est le jour de Thanksgiving en Amérique.

Hey #WindowsInsiders dans le canal de développement ! La build 22504 est maintenant en ligne. Assurez-vous de consulter le billet de blog pour les correctifs et les problèmes connus. https://t.co/QlHbVjFbhi ^ AL# Windows11#AreYouFlightingYet pic.twitter.com/8SsZ3Ubf8B – Windows Insider (@windowsinsider) 17 novembre 2021

Changements et améliorations dans Build 22504

Pour personnaliser davantage notre expérience de saisie de texte Windows, ils ont étendu les 13 thèmes pour le clavier tactile qui s’appliquent désormais à nos autres expériences de saisie, notamment les IME, le panneau emoji et la saisie vocale. Il est également disponible pour toutes les expériences thématiques. Le moteur de thème qui nous permet de créer un thème totalement personnalisé qui inclut des images d’arrière-plan. Vous pouvez trouver tout cela dans la nouvelle section « Saisie de texte » dans Paramètres> Personnalisation. Ceci n’est pas encore disponible pour tous les initiés car ils souhaitent surveiller les commentaires et voir comment cela fonctionne avant de les envoyer à tout le monde.

Ils ont ajouté la possibilité de personnaliser les combinaisons d’emoji en fonction du visage et des tons de peau des membres de la famille, des couples avec un cœur, des baisers et des personnes qui se tiennent la main. Il suffit d’ouvrir le panneau emoji (WIN +.) Et d’essayer ces combinaisons en tapant dans le champ de recherche : famille, couple, main dans la main ou bisous. Ceci n’est pas encore disponible pour tous les initiés car ils souhaitent surveiller les commentaires et voir comment cela fonctionne avant de les envoyer à tout le monde.

Nous pouvons maintenant utiliser le raccourci clavier WIN + Alt + K pour basculer la nouvelle icône de sourdine sur la barre des tâches lorsqu’elle est affichée.

Sur la base des commentaires, ils rendent la recherche d’emojis portugais et polonais un peu plus flexible avec des mots-clés contenant des signes diacritiques.

Désormais disponible .NET Framework 4.8.1, le dernier .NET Framework qui fournira une prise en charge native d’ARM64 pour le runtime .NET Framework.

Désormais, Paramètres> Système> Son dans Windows 11 affiche un avertissement lorsque l’accès au microphone a été restreint dans vos paramètres de confidentialité et que la notification a été supprimée pour nous en informer.

Ajout de la prise en charge de l’annulation de l’heure d’été pour la République des Fidji pour 2021.

Ils apportent un changement afin qu’à l’avenir dans les nouvelles installations, l’option indicateur tactile soit désormais désactivée par défaut dans Paramètres> Accessibilité> pointeur de la souris et toucher. Dans le cadre de ce changement, ils ont ajouté un lien vers cette page Paramètres à partir de Paramètres> Bluetooth et appareils> Toucher et ont fait en sorte que l’image d’appui et de maintien soit désormais toujours affichée quel que soit l’état de configuration.

Les applications seront désormais lancées de manière agrandie par défaut lorsqu’elles sont en position tablette sur les petits appareils (écrans de 11 pouces de diagonale et moins).

Construire 22504 correctifs

Début

Correction d’un problème qui était considéré comme la cause première des icônes ne s’affichant pas correctement dans la section Recommandé du démarrage (affichage d’une icône erronée ou générique) parfois.

Lorsque vous ouvrez Démarrer et appuyez immédiatement sur Maj + F10 ou sur la touche du menu contextuel, le menu contextuel doit maintenant être aligné sur le champ de recherche.

Barre des tâches

Correction d’un problème qui provoquait le plantage d’Explorer.exe sur les versions récentes en cas de problème de chargement de l’icône de la batterie dans la barre des tâches.

Quelques modifications ont été apportées pour aider l’horloge de la barre des tâches à se mettre à jour de manière plus fiable, notamment en corrigeant un problème récent où elle ne se mettait pas à jour du tout dans Remote Desktop.

Atténué un problème de positionnement qui pouvait entraîner l’écrêtage de la date et de l’heure au bas de la barre des tâches.

Mises à jour des définitions de notification de batterie critique et faible, l’icône de batterie dans la barre des tâches s’alignera désormais sur celle-ci, au lieu d’utiliser les valeurs par défaut pour afficher un avertissement.

Un clic droit sur la date et l’heure dans la barre des tâches fera disparaître le Centre de notifications s’il est ouvert, afin que nous puissions voir les options du menu contextuel.

Entrée

Les voyants du clavier (par exemple pour le verrouillage des majuscules) devraient à nouveau fonctionner correctement avec cette version.

Ils ont apporté quelques modifications supplémentaires aux mots-clés de recherche d’emoji en fonction des commentaires, notamment en améliorant les résultats pour le jour, la nuit et les sourcils levés. Veuillez continuer à partager vos commentaires à ce sujet dans Saisie et langue> Panneau Emoji dans le Centre de commentaires.

Correction d’un problème provoquant la liste kaomoji sur WIN +. être vide lors de l’accès lors de l’utilisation d’un IME chinois.

Correction d’un problème avec les résultats de recherche du panneau emoji qui pouvait entraîner l’affichage répété d’un seul gif avec certaines requêtes.

Atténué un problème qui empêchait les IMO de fonctionner avec certains jeux.

Correction d’un problème où Paramètres> Personnalisation> Écrire pour modifier les paramètres « Afficher les suggestions de texte et ajouter une barre d’espace après avoir choisi les suggestions de texte » pour le clavier tactile peut ne pas s’afficher de manière inattendue.

En faisant une longue pause lors de l’utilisation de la saisie vocale (WIN + H), vous devriez pouvoir reprendre l’écoute en toute sécurité maintenant.

Correction de certaines incohérences entre l’état d’écoute réel et l’affichage du microphone lors de la saisie vocale.

Le texte ne doit plus être dupliqué de manière inattendue si le contrôle est déplacé lors de l’utilisation de la saisie vocale.

les fenêtres

La sélection des options de mise en page adaptée ne devrait plus parfois placer des fenêtres au hasard sur notre moniteur secondaire.

Paramètres

Les curseurs de luminosité et de volume dans les paramètres rapides ne devraient plus devenir invisibles au hasard.

Élimination d’un problème qui empêchait le réglage manuel des heures actives.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’exclusion du champ de saisie du mot de passe par le clavier tactile lors de la connexion à un réseau dans les paramètres rapides.

Autres

Correction d’un problème de mise à l’échelle qui entraînait la coupure et l’affichage incorrect de la boîte de dialogue de demande de mise à jour (et d’autres boîtes de dialogue de ce type) après la modification du DPI.

Amélioration du positionnement du menu contextuel lors d’un clic droit dans le coin inférieur du bureau.

Résolution d’un problème lié à TCPIP pouvant entraîner une vérification des erreurs lors de l’activation d’un périphérique.

Correction d’un problème où les notifications de haute priorité (telles qu’une alarme) étaient parfois rejetées de manière inattendue sans que nous ayons agi dessus, ce qui les faisait réapparaître de manière aléatoire la prochaine fois qu’une notification de priorité normale arrivait.

Bogues connus

général

Les utilisateurs qui effectuent une mise à niveau à partir des versions 22000.xxx ou antérieures vers des versions plus récentes dans le canal de développement à l’aide de la dernière ISO du canal de développement peuvent recevoir le message d’avertissement suivant : La version que vous essayez d’installer est signée. Pour continuer l’installation, activez la signature. Si nous recevons ce message, appuyez sur le bouton Activer, redémarrez l’ordinateur et réessayez la mise à jour.

Ils enquêtent sur un problème empêchant certains ordinateurs d’installer de nouvelles versions ou d’autres mises à jour. Le PC peut signaler un code d’erreur 0x80070002. Si vous rencontrez ce problème, veuillez redémarrer votre PC et réessayer.

Certains appareils peuvent vérifier les erreurs avec le code d’erreur 0xc1900101-0x4001c lors de l’installation de cette version. Si cela se produit, une fois que l’appareil est revenu à la version précédente, vous souhaiterez peut-être suspendre les mises à jour jusqu’à ce qu’ils trouvent une solution.

Début

Dans certains cas, vous ne pourrez pas saisir de texte lors de l’utilisation de Démarrer la recherche dans la barre des tâches. Si cela vous arrive, appuyez sur WIN + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter, puis fermez-la.

Barre des tâches

La barre des tâches clignotera parfois lors du basculement entre les différentes méthodes de saisie.

les fenêtres

Le survol des différents bureaux dans la vue des tâches entraînera une réduction inattendue des vignettes affichées et de la zone de contenu.

Recherche

Après avoir cliqué sur l’icône Rechercher dans la barre des tâches, le panneau Rechercher peut ne pas s’ouvrir. Si cela se produit, redémarrez le processus de « Windows Explorer » et rouvrez le panneau de recherche.

Le nouveau look de votre téléphone commence à se déployer

L’application Votre téléphone évolue avec un design mis à jour qui met les notifications au centre. Gardez votre téléphone dans votre poche pendant que vous découvrez tout ce qui se passe. L’application Your Phone vous propose un flux organisé de vos notifications en temps réel dans toutes vos applications les plus utilisées.

Dans cette nouvelle vue, nous aurons toujours accès aux messages, appels et photos avec l’avantage supplémentaire de rester au courant des messages importants et autres notifications plus efficacement avec cette vue visible. L’application embrasse également la beauté de la conception de Windows 11 pour lier votre expérience transparente sur votre bureau Windows.