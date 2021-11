Quentin Tarantino est poursuivi par Miramax pour la vente de NFT Pulp Fiction

En bref : il semble que les jetons non fongibles soient efficaces pour attirer deux choses : l’argent et la controverse. Il suffit de demander à Quentin Tarantino, qui est poursuivi par Miramax pour avoir vendu des NFT basés sur le scénario de Pulp Fiction.

La situation a commencé le 2 novembre lorsque Tarantino a utilisé la conférence crypto-art NFT.NYC pour annoncer qu’il transformerait sept scènes de Pulp Fiction en NFT « secrets », la partie secrète signifiant qu’ils viennent avec un contenu visible uniquement par le propriétaire, contrairement à la norme NFT. Chacun présente des extraits numérisés du scénario manuscrit original du film et des commentaires audio de Tarantino. Ils devraient être vendus aux enchères sur OpenSea, le plus grand marché NFT au monde.

Mais il semble que Miramax, qui conserve les droits du film culte de 1994, ne soit pas content que Tarantino rejoigne David Lynch et Wong Kar Wai dans le train NFT. La société a déposé une plainte pour rupture de contrat et contrefaçon en Californie contre le directeur, et elle a envoyé une lettre de cessation et d’abstention exigeant que la vente ne se poursuive pas.

« Ce groupe a choisi d’ignorer imprudemment, avidement et intentionnellement l’accord que Quentin a signé au lieu de suivre l’approche juridique et éthique claire consistant simplement à communiquer avec Miramax au sujet de ses idées proposées », a déclaré l’avocat de Miramax, Bart Williams. « Cet effort ponctuel dévalue les droits NFT de » Pulp Fiction « , que Miramax a l’intention de maximiser grâce à une approche stratégique et globale. »

« Laissé sans contrôle, la conduite de Tarantino pourrait induire en erreur les autres en leur faisant croire que Miramax est impliqué dans son entreprise », indique la poursuite. « Et cela pourrait également induire en erreur les autres en leur faisant croire qu’ils ont le droit de poursuivre des offres ou des offres similaires, alors qu’en fait Miramax détient les droits nécessaires pour développer, commercialiser et vendre des NFT liés à sa bibliothèque de films en profondeur. »

Variety écrit qu’une grande partie de l’affaire dépend de la question de savoir si les NFT peuvent être considérés comme une « publication » du scénario. L’avocat de Tarantino a déclaré à Miramax que le réalisateur avait conservé le droit de publier son scénario dans le contrat Miramax, mais la société fait valoir que les NFT représentent une vente unique et n’équivalent pas à la publication d’un scénario.

Dans d’autres actualités NFT, le directeur de Xbox Phil Spencer a récemment averti que les jeux blockchain peuvent être « plus exploiteurs que divertissants ». La déclaration intervient après qu’Ubisoft et EA aient déclaré qu’ils adopteraient les titres play-to-win.