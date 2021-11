Google Maps obtient une fonction d’occupation de zone pour aider les utilisateurs à naviguer pendant les vacances

En bref : à l’approche des fêtes de fin d’année, Google a mis à jour Maps avec quelques nouvelles fonctionnalités qui s’appuient sur la vaste richesse d’informations existantes de l’application pour montrer quelles zones sont plus fréquentées que d’habitude et aider les voyageurs et les acheteurs à naviguer dans les centres commerciaux, les aéroports et les stations de transit avec une nouvelle section de répertoires. Pour ceux qui se trouvent aux États-Unis, la fonction de ramassage de l’application fonctionnera désormais dans davantage de magasins, tandis que les restaurants obtiendront une section de gamme de prix basée sur les commentaires des utilisateurs.

Google Maps permet déjà aux gens de connaître les heures de pointe d’un point d’intérêt grâce à sa fonction d’occupation en direct. Il s’appuie maintenant sur cet outil pour informer les utilisateurs sur les endroits et les quartiers très fréquentés alors que les voyages et les achats pour la saison des vacances se multiplient dans le monde entier.

La fonction Area Busyness, comme l’appelle Google, devrait aider les utilisateurs à éviter de se retrouver coincés dans des zones et des situations surpeuplées tout en étant tout aussi utile pour ceux qui recherchent une foule animée. La mise à jour de Google à l’application, publiée sur iOS et Android, ajoute également un nouvel onglet de répertoire pour des endroits comme les aéroports et les centres commerciaux. La section répertoire affiche les types de magasins par catégorie, avec les entreprises et leurs informations détaillées (horaires, étage, note) répertoriées sous chaque catégorie.

La fonction de ramassage (à gauche) et de fourchette de prix du restaurant (à droite) de Google est réservée aux utilisateurs américains

Alors que les mises à jour susmentionnées atteindront le public mondial de l’application, celles des États-Unis bénéficient de deux fonctionnalités supplémentaires. L’une d’entre elles est une fonctionnalité de « ramassage » améliorée qui permet aux acheteurs d’épicerie de suivre leurs commandes et de partager à l’avance leur heure d’arrivée avec le magasin. Google affirme que la fonctionnalité, introduite dans l’Oregon plus tôt cette année, fonctionne désormais dans plus de 2 000 magasins Kroger Family dans plus de 30 États.

Enfin, les restaurants aux États-Unis afficheront désormais une fourchette de prix pour aider les utilisateurs à décider en fonction de leur budget. Ces données sont recueillies à partir des contributions des utilisateurs, et Google indique qu’il déploie également un processus plus simple pour obtenir des avis détaillés afin d’informer les visiteurs si un restaurant propose des équipements tels que des sièges à l’extérieur, la livraison et le ramassage en bordure de rue.