Le patron de Xbox, Phil Spencer, s’exprime sur les jeux NFT et prévient qu’ils peuvent être « plus exploiteurs que divertissants »

Dans le contexte : suite aux annonces récentes de plusieurs grandes sociétés de jeux sur leur intention d’adopter les jeux NFT/blockchain, le vice-président exécutif des jeux de Microsoft, Phil Spencer, a pesé sur le débat. Heureusement pour la plupart des joueurs, il n’est pas un fan.

Les jeux blockchain à gagner deviennent de plus en plus populaires. Pour ceux qui ne sont pas familiers, ils incorporent des jetons non fongibles (NFT) en tant qu’objets échangeables dans le jeu que les joueurs peuvent gagner en tant que réalisations. Ces NFT peuvent alors devenir plus précieux avant d’être vendus à d’autres joueurs et sont souvent utilisables sur plusieurs titres. Beaucoup de ces jeux nécessitent un paiement initial en crypto pour jouer.

Le PDG d’EA, Andrew Wilson, a récemment déclaré que les jeux à gagner joueraient un rôle important dans l’avenir de l’entreprise, et Ubisoft investit dans ces titres depuis 2018, mais Spencer de Xbox a une vision plus prudente.

« Ce que je dirais aujourd’hui sur NFT, c’est que je pense qu’il y a beaucoup de spéculations et d’expérimentations en cours, et que certains des créatifs que je vois aujourd’hui se sentent plus exploiteurs que sur le divertissement », a-t-il déclaré à Axios.

Splinterlands, un jeu populaire pour gagner

Spencer a poursuivi en disant qu’il ne considère pas tous les jeux NFT comme de l’exploitation, mais comprend que les gens se méfient et pourquoi il y a tant de controverse autour de la région.

« Je pense que tout ce que nous avons regardé dans notre vitrine et que nous avons qualifié d’exploitation serait quelque chose sur lequel nous prendrions, vous savez, des mesures », a-t-il ajouté. « Nous ne voulons pas de ce genre de contenu. »

En octobre, les jeux blockchain ont connu un revers lorsque Valve les a tous démarrés sur Steam parce que les NFT ont de la valeur, bien qu’Epic soit intervenu et a confirmé qu’il accueillait ces titres.

En plus de l’impact environnemental (le NFT moyen a une empreinte carbone équivalente à plus d’un mois de consommation d’électricité pour la personne moyenne vivant dans l’Union européenne), il existe un risque inhérent associé aux NFT. Le créateur de l’ensemble de NFT Evolved Apes a disparu le mois dernier avec un site Web, un compte Twitter et des millions de dollars en crypto-monnaie. Ailleurs, un jeu de blockchain inspiré de Squid Game qui s’est avéré être une arnaque a rapporté 2 millions de dollars à ses créateurs.