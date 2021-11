D’où vient « Okay Let’s Go », l’audio de l’enfant jouant au carrousel viral sur TikTok

Le clip original remonte à plusieurs années mais est récemment devenu viral et risque déjà de se perdre dans la mer de contenus dérivés auxquels il a donné vie en peu de temps.

Sur TikTok il devient impossible de ne pas tomber sur un audio bien particulier, qui d’une part semble avoir peu ou pas de lien avec les vidéos auxquelles il est attaché, mais d’autre part est clairement l’ingrédient secret de leur diffusion. C’est la voix d’un enfant, qui d’un ton posé s’exclame simplement « D’accord, allons-y », allongeant beaucoup le mot d’accord et déclenchant le rire chez ceux qui connaissent la source de l’extrait vocal. Le clip original remonte à plusieurs années mais est récemment devenu viral et risque déjà de se perdre dans la mer de contenus dérivés auxquels il a donné vie en peu de temps.

La vidéo originale

La vidéo en question est un extrait d’un clip plus long, dans lequel un enfant blond joue avec une maquette de fête foraine construite en Lego. Dans l’extrait en question en particulier, le protagoniste actionne le carrousel de poulpes, et ce faisant il s’identifie dans le rôle du carrousel, préparant les passagers fictifs pour le trajet qui va commencer : micro à la main, le garçon s’exclame un peu convaincu « Ok, allons-y », qui peut se traduire par « Ok, allons-y ». Il est difficile de comprendre précisément ce qui a suscité de la sympathie pour la vidéo mais le ton monotone du garçon, combiné à l’effet de réverbération appliqué par le microphone utilisé, a en fait rappelé à beaucoup de leurs expériences avec le carrousel en question.

La chanson « D’accord, allons-y »

Tout cela se déroule dans un contexte bizarre tel qu’une fausse fête foraine en Lego, même si l’un des ingrédients les plus importants du mix est la chanson jouée en arrière-plan, utilisée par le protagoniste de la vidéo pour donner de la crédibilité au scène : c’est Animals de Martin Garrix, tube électronique de 2014 actuellement en vogue partout dans ces années-là. La vidéo, d’une durée de quelques secondes, a fait le tour de TikTok à plusieurs reprises, jusqu’à ce que les premiers utilisateurs pensent à extraire l’audio pour l’appliquer à des situations de la vie quotidienne. L’une de ces vidéos a enregistré 24 millions de vues, mais depuis quelques semaines les imitations et réinterprétations ont commencé à envahir la plateforme dans tous les formats.