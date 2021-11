Instagram vous demandera une vidéo selfie pour vérifier votre identité

Instagram a commencé à demander des vidéos de selfie aux utilisateurs pour vérifier l’identité des propriétaires de compte, surtout s’il y a un soupçon qu’un bot les exécute.

Instagram demande à certains utilisateurs d’envoyer une vidéo selfie où le visage de la personne qui possède le compte doit être encadré sous différents angles pour vérifier son identité. Cela a été révélé par quelques captures d’écran publiées sur Twitter par Matt Navarra, où il est possible de visualiser les indications que l’application fournit à l’utilisateur pour la vidéo selfie, c’est-à-dire certains mouvements qui doivent être effectués avec la tête dans quatre directions. Il s’agit de vérifier non seulement l’identité mais aussi le fait que la personne dans la vidéo est en réalité une personne réelle.

L’objectif d’Instagram est de freiner la prolifération des comptes de bots chargés d’envoyer du spam, des messages de harcèlement et des services pour gonfler le nombre d’abonnés. En ce moment, la plateforme demande aux profils suspects de vérifier qu’il s’agit d’humains et non de robots. « Nous devons voir votre visage sous différents angles pour confirmer que vous êtes une personne réelle », lit-on dans la notification affichée dans l’application. Le danger est bien sûr qu’un attaquant envoie une fausse vidéo, ou un deep fake, pour confirmer une fausse identité.

Selon l’application, les vidéos ne sont pas visibles sur votre profil Instagram et sont conservées jusqu’à 30 jours. La fonction, toujours lue dans la notification, n’utilise pas de systèmes de reconnaissance faciale et ne collecte pas les données biométriques des utilisateurs. « Nous demandons une vidéo selfie lorsque nous pensons qu’un compte pourrait être un bot », a tweeté Instagram. « Par exemple, si le compte aime de nombreuses publications ou suit de nombreux comptes en quelques secondes, les vidéos selfie nous aident à comprendre s’il y a une vraie personne derrière le compte ou non. »

