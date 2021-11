Le PDG d’Activision Blizzard était au courant du harcèlement sexuel dans l’entreprise depuis « des années »

Les accusations contre Activision Blizzard s’alourdissent. Le dernier rapport du Wall Street Journal affirme que Kotick savait tout sur la culture toxique de son entreprise.

La situation d’Activision Blizzard ne montre aucun signe d’amélioration, mais, au contraire, les accusations contre le géant du jeu vidéo deviennent de plus en plus lourdes. Le dernier en date vient du Wall Street Journal, qui rapporte comment le PDG Bobby Kotick est au courant des problèmes de harcèlement sexuel et des employés depuis des années et a menti à ce sujet, affirmant qu’il n’avait jamais rien su. Le rapport du journal américain, en revanche, affirme que Kotick savait non seulement tout sur la culture toxique de son entreprise, mais qu’il était également le protagoniste de certaines de ces affaires.

Le PDG d’Activision Blizzard, lit-on dans l’article, était au courant de plusieurs allégations de harcèlement et d’inconduite de la part de ses employés envers des collègues féminines, avec des cas allant du harcèlement sexuel au viol. Le PDG lui-même aurait été au centre d’une affaire de harcèlement de son assistante, affaire qui impliquait également une menace de mort et qui aurait été résolue en dehors du tribunal. Malheureusement pas de nouveaux problèmes pour l’entreprise, depuis des mois sous le feu des projecteurs justement à cause de l’environnement toxique que certains salariés ont dénoncé et qui, malgré les promesses de Kotick, ne semble pas s’améliorer. En revanche, c’est ce qu’illustre le cas de Jennifer Oneal, la première femme à avoir assumé le rôle de co-présidente de l’entreprise qui a quitté le poste en quelques semaines. Pas bon signe pour la société.

À ce jour, il y a déjà 500 plaintes d’employés actuels et passés contre Activision, avec des allégations allant du harcèlement à l’agression sexuelle, à l’intimidation, à l’inégalité salariale et à la discrimination. Activision a déjà qualifié le rapport du Wall Street Journal de trompeur et qu’il reste « confiant dans le leadership de Bobby Kotick ». Les salariés ne pensent pas de la même manière, qui ces dernières heures ont annoncé des grèves pour exiger la démission du PDG. « Nous avons une politique de tolérance zéro », ont expliqué les manifestants. « Nous ne serons pas réduits au silence jusqu’à ce que Bobby Kotick soit remplacé en tant que PDG et nous continuerons à demander un examen de la société à une source choisie par nous. »