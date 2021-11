Le PDG d’Activision, Bobby Kotick, aurait omis d’informer le conseil d’administration des allégations de viol

Dans le contexte : Activision Blizzard a été impliqué dans une série d’enquêtes et de controverses au cours des derniers mois à la suite d’informations faisant état d’inconduites sexuelles et de harcèlement généralisés au sein de l’entreprise. Plusieurs harceleurs présumés ont déjà démissionné, mais cela n’a pas mis fin à cette débâcle. Maintenant, des rapports affirment que le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, était non seulement au courant de l’inconduite, mais aurait peut-être tenté de protéger certains employés accusés d’une sanction.

Cette nouvelle est une gracieuseté du Wall Street Journal, qui a parlé à plusieurs sources proches d’Activision, de ses filiales et de personnes connaissant le conseil d’administration de la société.

L’article mène avec toute une affirmation : en 2016, une ancienne employée de Sledgehammer Games (un studio d’Activision) a affirmé qu’elle avait été violée en « 2016 et 2017 » par un « superviseur masculin » après avoir subi des pressions pour consommer « trop d’alcool » au bureau et dans les fonctions liées au travail. Les rencontres ont été signalées au service des ressources humaines d’Activision, aux superviseurs et même à la police, mais selon le WSJ, il n’en est rien sorti.

Quelque temps plus tard, Activision s’est arrangé avec la femme, mettant ainsi fin à ce cas particulier. Cependant, plus important encore, Kotick n’a pas signalé l’affaire au conseil d’administration d’Activision. D’autres incidents similaires n’ont également pas été signalés par l’exécutif, selon le WSJ.

Les allégations ne s’arrêtent pas là. Plus tôt cette année, la Californie a officiellement déposé une plainte contre Activision Blizzard pour harcèlement, discrimination, sexisme et autres problèmes liés à sa culture de « frat boy ».

En réponse au procès, Frances Townsend, directrice d’Activision Blizzard, a écrit un e-mail qualifiant l’action d' »injustifiée » et d’irresponsable », affirmant qu’elle contenait « des descriptions déformées, et dans de nombreux cas fausses, du passé de Blizzard ».

Nous avons institué notre propre politique de tolérance zéro. Nous ne serons pas réduits au silence tant que Bobby Kotick n’aura pas été remplacé en tant que PDG et continuerons de maintenir notre demande initiale d’examen par un tiers par une source choisie par les employés. Nous organisons un débrayage aujourd’hui. Nous vous invitons à nous rejoindre. – ABetterABK 💙 Alliance des travailleurs ABK (@ABetterABK) 16 novembre 2021

Au moins, nous pensée l’e-mail est venu de Townsend. Le WSJ dit que c’est Kotick lui-même qui a écrit la réponse mais a choisi de l’envoyer sous le nom de Townsend (vraisemblablement pour éviter les relations publiques négatives).

En 2017, le WSJ indique que Kotick est intervenu au nom du co-responsable d’Activision Treyarch, Dan Bunting, qui a été accusé d’avoir harcelé sexuellement une employée en 2017 « après une nuit de beuverie ». Le point de vente affirme qu’une enquête interne a rapidement suivi et a finalement conduit les enquêteurs à recommander le licenciement de Bunting. Cependant, Kotick serait « intervenu pour le garder », bien que ce que cela signifie ne soit pas clair.

Il y a beaucoup d’autres histoires comme celles que nous venons de mentionner dans le rapport complet du WSJ, donc si vous voulez tout le contexte, nous vous recommandons de le lire. Cela dit, nous devons souligner que ces sommes juste des allégations pour l’instant et ne doivent pas être considérées comme des faits concrets ou mensonges purs et simples.

Quoi qu’il en soit, c’est un regard terrible pour une entreprise et un PDG qui sont tous deux déjà sous une immense pression de la part du public, des avocats et des régulateurs. Même les employés d’Activision Blizzard sont furieux : des dizaines de travailleurs ont organisé un débrayage, exigeant que le cadre soit limogé de son poste.

Activision Blizzard a répondu au rapport du WSJ par la déclaration suivante :

Nous sommes déçus par le rapport du Wall Street Journal, qui présente une vision trompeuse d’Activision Blizzard et de notre PDG. Les cas d’inconduite sexuelle portés à son attention ont été traités. Le WSJ ignore les changements importants en cours pour en faire le lieu de travail le plus accueillant et le plus inclusif de l’industrie et il ne tient pas compte des efforts de milliers d’employés qui travaillent dur chaque jour pour être à la hauteur de leurs – et nos – valeurs. Le désir constant d’être meilleur a toujours distingué cette entreprise. C’est pourquoi, sous la direction de M. Kotick, nous avons apporté des améliorations significatives, notamment une politique de tolérance zéro en matière de conduite inappropriée. Et c’est pourquoi nous allons de l’avant avec une concentration, une vitesse et des ressources inébranlables pour continuer à accroître la diversité au sein de notre entreprise et de notre secteur et pour garantir que chaque employé vient au travail en se sentant valorisé, en sécurité, respecté et inspiré. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas le meilleur lieu de travail pour notre équipe.

Bien que le travail qu’Activision Blizzard effectue actuellement pour lutter contre les inégalités sur le lieu de travail soit certainement admirable, seule la première phrase de cette réponse tente de contester les affirmations du WSJ. Même alors, la société n’offre aucun raisonnement derrière ses propos – en quoi le rapport du WSJ est-il « trompeur » ?

Dans tous les cas, nous vous laisserons décider vous-même de ce que vous ressentez face à cette situation. C’est une question complexe, bien sûr, et il vaut peut-être mieux laisser les tribunaux et les experts juridiques le déballer.