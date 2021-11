Qualcomm dit qu’il aura un concurrent sérieux pour Apple Silicon prêt d’ici 2023

En bref : les chipsets de la série M1 d’Apple ont impressionné par leurs performances et leur efficacité énergétique, à tel point que Qualcomm cherche à proposer une solution similaire pour les ordinateurs portables Windows. Le fabricant de puces dit qu’il s’attend à ce que les premiers appareils commerciaux alimentés par cette nouvelle puce arrivent en 2023.

MediaTek ronge lentement la part de Qualcomm sur le marché des chipsets mobiles, mais ce dernier ne s’en inquiète pas particulièrement. Qualcomm est plus soucieux de fabriquer des processeurs pour ordinateurs portables qui pourraient rivaliser avec ceux d’Intel, d’AMD et d’Apple.

Lors de l’événement Investor Day 2021, le fabricant de puces a annoncé que son SoC de nouvelle génération basé sur Arm est sur la bonne voie pour être lancé en 2023. Le Dr James Thompson, directeur de la technologie de Qualcomm, a déclaré que la nouvelle puce est conçue PC Windows » et offrent une valeur comparable à celle des chipsets de la série M d’Apple.

Le nouveau silicium de Qualcomm est développé par Nuvia, qu’il a acquis plus tôt cette année pour 1,4 milliard de dollars. L’équipe Nuvia est dirigée par trois anciens employés d’Apple qui travaillaient auparavant sur les chipsets de la série A pour iPhone et iPad. Avant de rejoindre Qualcomm, Nuvia testait un prototype de cœur de processeur « Phoenix » censé être capable de fournir jusqu’à deux fois les performances du cœur de processeur x86 le plus efficace pour les ordinateurs portables dans une enveloppe de puissance de 4,5 watts.

La concurrence avec les chipsets de la série M d’Apple nécessitera également un GPU plus puissant. Qualcomm annonce qu’il étendra sa conception de GPU Adreno pour offrir des performances de jeu de bureau sur les ordinateurs portables. Le fabricant de puces promet également des performances soutenues sur batterie, comparables aux puces Apple M1, M1 Pro et M1 Max.

Qualcomm prévoit d’avoir des échantillons de la nouvelle puce pour les fabricants de PC l’année prochaine et s’attend à ce que les premiers appareils alimentés par celle-ci soient lancés en 2023.