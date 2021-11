Meta veut apporter le sens du toucher à la réalité augmentée et virtuelle

Vue d’ensemble : le plus grand défi auquel est confrontée la réalité augmentée et virtuelle est peut-être l’immersion, ou tromper l’esprit humain en lui faisant croire que ce que vous vivez est réel. La maîtrise des éléments audio et visuels du métavers est relativement simple, mais le mixage tactile est beaucoup plus délicat.

Facebook… euh, Meta, travaille depuis sept ans – vraisemblablement depuis qu’il a acheté le fabricant de casques de réalité virtuelle Oculus VR pour 2 milliards de dollars en 2014 – pour développer des gants capables d’apporter le sens du toucher au monde virtuel… euh, métaverse . Cette semaine, la société a fait le point sur ses progrès.

L’une des équipes de recherche de Reality Labs de Meta s’est attaquée de front au problème. Pour commencer, ils créent de nouveaux actionneurs souples qui génèrent moins de chaleur que les actionneurs mécaniques existants. Ceux-ci fonctionneront en conjonction avec un processeur microfluidique qui contrôle le flux d’air déplaçant les actionneurs. Ensemble, ces innovations permettront à Meta d’installer beaucoup plus d’actionneurs sur un gant qu’il ne serait possible autrement et, espérons-le, de le rendre suffisamment confortable pour une utilisation prolongée.

Un autre élément clé impliqué dans la mise en contact du métavers est le suivi des mains. Meta a déclaré qu’il construisait une technologie avancée de suivi de la main qui permettra à un système d’identifier précisément où se trouve votre main dans une scène virtuelle, si elle est ou non en contact avec un objet virtuel, et exactement comment votre main interagit avec ledit objet .

Un moteur de rendu haptique, quant à lui, sera chargé de transmettre toutes ces informations aux actionneurs du gant.

Meta a déclaré que le projet de gant avait commencé comme un coup de lune, mais qu’il est devenu de plus en plus réalisable au fil du temps. Il en est encore aux premiers stades de son développement, mais cela semble certainement beaucoup plus attrayant que d’appliquer des produits chimiques sur votre peau pour stimuler les sens.