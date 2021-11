Nvidia lance un nouvel outil de comparaison d’images gratuit

Pourquoi c’est important : La majeure partie du billet de blog de Nvidia de novembre 2021 concernait DLSS et ses modifications apportées à son alternative de mise à l’échelle d’images désormais open source. Cependant, Nvidia a également publié un nouvel outil pour comparer la qualité d’image à différents paramètres dans les jeux.

L’outil de comparaison et d’analyse d’images (ICAT) de Nvidia permet aux utilisateurs de comparer rapidement et facilement plusieurs images et vidéos sans avoir besoin d’un logiciel de montage professionnel. Vous pouvez utiliser ICAT pour aligner jusqu’à quatre captures d’écran ou vidéos à la fois pour une comparaison directe. Nvidia dit qu’il comprend des outils tels que l’alignement, le recadrage d’images et le rognage vidéo. Vous pouvez également effectuer un panoramique et un zoom pour placer des zones spécifiques sous un microscope. La page de téléchargement de Nvidia indique qu’il peut charger des images aux formats JPEG, PNG et WEBP, ainsi que des vidéos au format MP4 et WEBM.

Les vidéos en ligne comparant les graphiques du jeu montrent souvent des captures d’écran ou des séquences côte à côte ou un zoom avant pour souligner plus clairement les différences de qualité d’image selon les différents paramètres. Nvidia positionne ICAT comme un moyen pour les utilisateurs plus occasionnels de faire des comparaisons similaires.

En l’essayant un peu, ICAT semble être une méthode assez rapide et légère pour comparer directement des captures d’écran et des vidéos. Le téléchargement sur le site Web de Nvidia semble être une application portable sans programme d’installation. L’exécution de l’exécutable affiche immédiatement une fenêtre plein écran dans laquelle vous pouvez déposer des images et des vidéos pour créer des comparaisons similaires à celles publiées par Nvidia dans ses articles. Il prendra n’importe quelle capture d’écran ou clip dans les formats compatibles, ce n’est donc pas nécessairement uniquement pour comparer la qualité d’image d’un jeu vidéo.

Les comparaisons d’images peuvent être soit côte à côte, soit superposées avec un curseur utilisé pour révéler l’une ou l’autre. La fonction zoom est facilement accessible sur le côté, et vous pouvez annoter les images. Au moment d’écrire ces lignes, le logiciel est en version 0.2.9, donc ICAT est apparemment encore en avance et pourrait très bien gagner plus de fonctionnalités à l’avenir.