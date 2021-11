Deathloop en tête des nominations aux Game Awards 2021 avec huit

En bref : les Game Awards 2021 seront diffusés en direct dans seulement 22 jours, ce qui est amplement le temps de voter dans un large éventail de catégories. Les favoris pour remporter un prix incluent Deathloop avec un total de huit nominations, suivi de près par Ratchet & Clank: Rift Apart avec six. It Takes Two, de Hazelight Studios, a été nominé pour cinq prix, tout comme le jeu de plateforme Psychonauts 2 de Double Fine.

Les autres titres multi-nominés incluent Resident Evil Village avec quatre nominations ainsi que Returnal et Forza Horizon 5, chacun avec trois.

Voici un aperçu des nominés dans les catégories les plus convoitées.

Jeu de l’année

Boucle de la mort (Arkande Studios / Bethesda)

Il en faut deux (Hazelight Studios)

Metroid Dread (Mercury Steam / Nintendo)

Psychonauts 2 (Double Fine / Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games / SIE)

Resident Evil Village (Capcom)

Meilleure direction de jeu

Boucle de la mort (Arkande Studios / Bethesda)

Il en faut deux (Hazelight Studios)

Returnal (Housemarque / SIE)

Psychonauts 2 (Double Fine / Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games / SIE)

Meilleur récit

Boucle de la mort (Arkande Studios / Bethesda)

Il en faut deux (Hazelight Studios)

Life is Strange : True Colors (Deck Nine / Square Enix)

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel (Eidos Montréal / Square Enix)

Psychonauts 2 (Double Fine / Xbox Game Studios)

Les Game Awards 2021 auront lieu le 9 décembre et seront animés par Geoff Keighley du Microsoft Theater de Los Angeles. L’émission revient en tant qu’événement en personne cette année après être devenue virtuelle en 2020 en raison de la pandémie.