Un missile russe ASAT a détruit un satellite créant un champ de débris sur la trajectoire orbitale de l’ISS

Facepalm : Au cours du week-end, la Russie a mis hors service l’un de ses satellites en le frappant avec un missile sol-espace. Le Commandement spatial des États-Unis (USSC) a déclaré que le test anti-satellite (ASAT) a créé un gros nuage de débris qui s’est propagé en orbite terrestre basse. Il dit qu’il surveille plus de 1 500 pièces, mais que des milliers d’autres sont trop petits pour être suivis.

Lundi, l’agence spatiale russe Roscosmos (Роскосмос) a tweeté qu’elle avait fait entrer des astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) dans leur vaisseau spatial alors qu’il passait à côté d’un « objet ». À 9 h 39 HNE, Roscosmos rapporte que l’ISS se trouve dans la « zone verte ».

Les @Station spatiale l’équipage effectue régulièrement des opérations conformément au programme de vol. L’orbite de l’objet, qui a contraint l’équipage aujourd’hui à se déplacer dans un vaisseau spatial selon les procédures standard, s’est éloignée de l’orbite de l’ISS. La gare est en zone verte. pic.twitter.com/MVHVACSpmT — (@roscosmos) 15 novembre 2021

Plus tard, la NASA a confirmé que le personnel américain de l’ISS avait entrepris des procédures d’urgence. Des spécialistes de la balistique de la NASA ont évalué la situation et ont demandé à l’équipage de fermer les modules radiaux de la station et de s’abriter dans leur vaisseau spatial de 2 h à 4 h HNE lundi matin. Pendant ce temps, l’ISS a dépassé les débris à deux reprises. La station spatiale effectue une orbite terrestre environ toutes les 90 minutes.

En effet, l’astrophysicien de Harvard Jonathan McDowell a tracé l’orbite du champ de débris et l’a superposé sur la trajectoire de l’ISS, et a découvert qu’il traverse ou s’approche de la jonque spatiale environ toutes les 93 minutes. Il a correctement postulé que le satellite russe Kosmos-1408 était la source des débris.

Voici l’orbite de l’ISS (bleu) comparée à celle du satellite Ikar n°39L (nom de couverture Kosmos-1408) (magenta) et la partie de l’orbite où l’équipage a été prévenu d’éventuelles collisions avec un champ de débris (rouge ). Cela montre que Kosmos-1408 est un candidat plausible pic.twitter.com/oGJtQxWxkV – Jonathan McDowell (@planet4589) 15 novembre 2021

Les responsables de la NASA ne sont pas contents.

« Je suis indigné par cette action irresponsable et déstabilisante », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. « Avec sa longue et riche histoire dans les vols spatiaux habités, il est impensable que la Russie mette en danger non seulement les astronautes partenaires américains et internationaux à bord de l’ISS, mais aussi leurs propres cosmonautes. »

De même, le département américain de la Défense a réprimandé la Russie, qualifiant le test d' »irresponsable ». et a déclaré que cela aurait des effets durables sur les efforts spatiaux.

« La Russie a fait preuve d’un mépris délibéré pour la sécurité, la sûreté, la stabilité et la durabilité à long terme du domaine spatial pour toutes les nations », a déclaré le commandant de l’USSC, le général James Dickinson. « Les débris créés par le DA-ASAT de la Russie continueront de constituer une menace pour les activités dans l’espace extra-atmosphérique pour les années à venir, mettant en danger les satellites et les missions spatiales, ainsi que forçant davantage de manœuvres d’évitement des collisions. Les activités spatiales sous-tendent notre mode de vie, et ce genre de comportement est tout simplement irresponsable. »

Le Commandement spatial du Royaume-Uni a également condamné l’action de la Russie.

Au cours du week-end, la Russie a effectué un test de missile anti-satellite Cela a entraîné la création de débris qui resteront en orbite pendant des années, posant un risque pour les missions spatiales en équipage et les ressources en orbite terrestre basse. Le commandant du UK Space Command a fait la déclaration suivante pic.twitter.com/iisa0Nxp0G – Commandement spatial britannique (@UKSpaceCmd) 16 novembre 2021

L’événement d’hier n’était pas la première fois que l’ISS risquait d’entrer en collision avec des débris spatiaux. Il y a quelques jours à peine, le 11 novembre, un navire de ravitaillement russe amarré a dû pousser l’ISS hors de la trajectoire d’un morceau de satellite détruit lors d’un test ASAT chinois. La NASA suit ces débris depuis 2007.

La NASA continuera de surveiller de près le nuage de débris créé par la Russie pour assurer la sécurité de l’équipage de l’ISS et de ceux des futures missions. Connaître la proximité des débris spatiaux avec les engins habités est vital pour la sécurité des astronautes. Selon la trajectoire des débris, des collisions à des vitesses supérieures à 17 000 MPH (vitesse de l’orbite de l’ISS) pourraient se produire, endommageant catastrophiquement un vaisseau spatial.

La société privée LeoLabs est également suivi les débris. Il a tweeté qu’il avait détecté « plusieurs objets » près de l’emplacement de « Cosmos 1408 », confirmant l’hypothèse de McDowell selon laquelle c’était le satellite russe qui avait été détruit.

L’USSC rapporte qu’il surveille les tests russes DA-ASAT (anti-satellite à ascension directe) depuis des années, mais qu’ils n’ont jamais heurté d’objet. Le dernier a eu lieu en décembre 2020. À l’époque, l’USSC a déclaré qu’il craignait qu’un DA-ASAT russe ne finisse par heurter un satellite et créer un champ de débris dangereux. De tels dommages sont irréversibles car il n’y a aucun moyen de nettoyer la pollution spatiale.

Crédit image : Axiom Space, Inc (CC BY-SA 4.0)