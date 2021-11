La Maison Blanche aurait découragé Intel de fabriquer plus de plaquettes de silicium en Chine

Vue d’ensemble : Intel a essayé de construire une chaîne d’approvisionnement plus résiliente pour ses efforts de fabrication de puces, mais la société ne sera pas en mesure de le faire en Chine. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis oblige le fabricant de puces à emprunter la voie difficile pour produire davantage de plaquettes de silicium, ce qui signifie que la pénurie actuelle de puces persistera jusqu’en 2023 au moins.

Intel travaille actuellement à étendre sa capacité de fabrication dans le cadre de son initiative IDM 2.0. La société prévoit de devenir un concurrent sérieux des fabricants de puces comme TSMC et Samsung, et veut même devenir le leader des technologies de processus et d’emballage d’ici 2025. Ce sont deux objectifs très ambitieux qui nécessiteront beaucoup de talents en ingénierie et d’investissements financiers, mais la politique mondiale pourrait créer de sérieux obstacles en cours de route.

Selon un rapport de Bloomberg, Intel a tenté d’accélérer la fabrication de puces en Chine afin de remédier à la pénurie actuelle de puces. Cependant, la Maison Blanche aurait « fortement découragé » ces plans, car ils interfèrent avec la politique de sécurité du président Biden et les efforts de production nationale.

La société souhaitait fabriquer des plaquettes de silicium dans une usine de Chengdu, en Chine, qui aurait pu devenir opérationnelle d’ici la fin de 2022. Lorsque l’administration Biden a exprimé ses inquiétudes concernant les problèmes de sécurité potentiels, Intel a accepté de suspendre ces plans et de se concentrer sur la recherche d’alternatives. solutions.

Intel dépend des subventions gouvernementales et des incitations fiscales pour construire ses usines de fabrication aux États-Unis, il doit donc apaiser les régulateurs lorsqu’il s’agit de choix comme celui-ci. Comme alternative, la société évalue la possibilité de construire des installations similaires aux États-Unis et en Europe.

Cela pourrait prolonger la pénurie de puces et nuire aux objectifs de production d’Intel à court terme, mais la société semble disposée à faire ces compromis et à s’aligner sur l’objectif de l’administration Biden de fabriquer des composants essentiels aux États-Unis.