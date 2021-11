Premier kit de développement Windows ARM disponible pour 219 $

L’une des principales pierres d’achoppement pour les développeurs Windows 10 ARM était la question des équipes. Cela signifiait devoir acheter du matériel très cher comme la Surface Pro X qui a un coût initial de 899 dollars/euros. Mais, cette même année, la première équipe de développement Windows sur ARM a été annoncée. L’objectif n’est autre que d’abaisser la barrière à l’entrée pour les développeurs et de fournir une équipe abordable mais compétente. Le nouveau ECS Liva Mini Box QC710 Desktop, est un petit PC basé sur Snapdragon qui est maintenant disponible pour 219 $ dans le Microsoft Store.

Le premier matériel de développement ARM arrive sur le Microsoft Store

Le QC710 est alimenté par le Snapdragon 7c (SC7180 de Qualcomm), il s’agit de la première génération au lieu de la puce de deuxième génération annoncée cette année. Il est également livré avec 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage, ainsi que divers ports d’extension, notamment USB 2.0 Type-A, HDMI, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB Type-C et un slot microSD.

Autrement dit, ce n’est pas un PC haut de gamme qui remplacera un Mac Mini ou autre PC de bureau. Il est spécifiquement destiné aux développeurs pour tester des applications ARM64 à un prix abordable (des applications que les consommateurs pourraient bien entendu faire tourner sur des appareils plus puissants comme Surface Pro X). La portabilité est également garantie avec un poids de 226 grammes.

La réalité est qu’il existe très peu d’appareils Windows et ChromeOS basés sur ARM. Le Snapdragon 7c se trouve dans le Galaxy Book Go de Samsung. Mais la compatibilité des applications reste un pari, ce qui constitue un obstacle pour de nombreux acheteurs potentiels. Microsoft et Qualcomm espèrent sans aucun doute que la disponibilité d’un kit de développement à 219 $ facilitera le développement d’un écosystème d’applications compatibles Arm64, bien que cela reste à voir.