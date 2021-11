Les problèmes de performances de GTA Trilogy peuvent être largement résolus en activant DirectX 12 et VSync

Conclusion : un YouTuber a découvert une solution en deux parties qui améliore considérablement les performances dans le jeu de chacun des trois jeux de la nouvelle trilogie GTA pour PC de Rockstar. Toutes les solutions de contournement ne sont pas idéales, surtout si vous avez dépensé de l’argent pour un moniteur à taux de rafraîchissement élevé, mais elles devraient au moins rendre les jeux supportables jusqu’à ce que Rockstar se mette à déployer un correctif ou deux.

Rockstar Games adorerait sans aucun doute appuyer sur le bouton de réinitialisation de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. L’ensemble de remasters a été officiellement lancé le 11 novembre, mais une forte demande a incité la société à retirer son lanceur de jeux pour « maintenance » peu de temps après. Il est revenu un jour plus tard, mais les joueurs ont découvert que Rockstar avait retiré la trilogie afin de supprimer « les fichiers inclus par inadvertance dans ces versions ».

C’est près d’une semaine plus tard et bien que le jeu soit à nouveau disponible à l’achat sur PC, de nombreux problèmes doivent encore être résolus. Heureusement, certaines solutions de contournement ont déjà vu le jour grâce à la communauté des joueurs.

Tout d’abord, vous voudrez verrouiller le taux de rafraîchissement de votre écran à 60 Hz et activer VSync.

Joker Productions recommande également de basculer l’API par défaut des jeux de DirectX 11 à DirectX 12. Vous pouvez le faire dans le Rockstar Launcher sous paramètres -> arguments de lancement et en entrant « -dx12 ». Cela devra être fait pour chacun des trois jeux de la trilogie.

Avec un peu de chance, Rockstar corrigera certains des problèmes de performances et une IA bancale dans un proche avenir, mais pour l’instant, ces modifications manuelles devraient au moins permettre aux premiers utilisateurs de jouer aux jeux sans aucun problème de performances majeur.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition coûte 59,99 $ sur toutes les principales plates-formes, y compris la Nintendo Switch.