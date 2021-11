Les trous noirs pourraient être l’entrée de tunnels spatio-temporels qui sillonnent l’univers

Également appelés trous de ver ou portails entre deux trous noirs, ces terriers permettraient de traverser l’espace-temps en un temps fini.

Depuis le début du 20e siècle, les physiciens ont émis l’hypothèse de voyager dans l’espace lointain à travers des tunnels espace-temps qui pourraient raccourcir les distances de l’univers. Ces terriers, aussi appelés trou de ver ou des portails entre deux trous noirs, permettraient théoriquement de parcourir de vastes distances en un laps de temps beaucoup plus court.

LES trou de ver ils ont été prédits par la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein, qui décrit l’espace-temps comme une sorte de tissu élastique courbé et déformé par la gravité. Malheureusement, ce même calcul qui prédit leur existence montre également que je trou de ver ils sont incroyablement instables et s’arrêteraient instantanément dès qu’ils seraient formés. Cependant, un nouvel article publié en octobre dans la base de données en prépublication ArXiv en attente d’être publié dans le prochain numéro de Journal de physique moderne D a proposé une solution radicale pour résoudre l’énigme des trous noirs et de leurs portails spatio-temporels.

Les tunnels qui traversent l’espace-temps

Les trous noirs sont généralement décrits à l’aide de la métrique dite de Schwarzschild, du nom du physicien et astronome allemand Karl Schwarzschild qui a décrit un rayon autour d’un trou noir, l’horizon des événements, où la gravité du trou noir est tout simplement trop forte pour tout autre toute autre force dans l’univers peut la vaincre, y compris la lumière. Cependant, le physicien américain Nathan Rosen s’est associé à Einstein pour émettre une hypothèse sur la façon dont les objets pourraient tomber au-delà de l’horizon des événements, en proposant le concept d’un trou blanc – l’image miroir d’un trou noir – qui créerait théoriquement un tunnel à travers l’espace-temps. En d’autres termes, alors qu’un trou noir ne laisserait jamais rien sortir, ces trous blancs ne laisseraient jamais rien entrer. Les physiciens appellent ces tunnels théoriques les « ponts Einstein-Rosen », avec i trou de ver résultant clairement instable et qui risquent de s’effondrer instantanément.

Pour contourner ce problème, le physicien Pascal Koiran de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, en France, a modélisé le trou de ver en utilisant une autre métrique, appelée Eddington-Finkelstein, qui lui a permis de tracer plus facilement le chemin d’une particule à travers un hypothétique trou de ver. Cette approche a permis au scientifique d’observer qu’une particule peut théoriquement traverser l’horizon des événements, entrer dans le tunnel spatio-temporel et sortir de l’autre côté, le tout en un temps fini.

Bien que cette inférence n’implique pas nécessairement que les ponts Einstein-Rosen sont stables, le résultat de Korain met en évidence que le trou de ver ils ne sont pas aussi dévastateurs que décrits jusqu’ici et qu’il peut y avoir des chemins établis à travers des tunnels spatio-temporels parfaitement autorisés par la relativité générale.