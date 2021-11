L’insaisissable Planète 9 est peut-être réelle : objet mystérieux détecté dans les données d’un ancien satellite

En analysant des images infrarouges recueillies en 1983 à partir d’un ancien satellite, un objet mystérieux a été découvert : il pourrait s’agir de l’insaisissable Planète 9.

Dans le système solaire, il y a huit planètes propres, à savoir Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, par ordre de distance du Soleil. Jusqu’en 2006, il y en avait neuf, ou jusqu’à l’Union astronomique internationale – après un débat houleux – n’a pas décidé de déclasser Pluton en planète naine. Bien que la configuration actuelle soit considérée comme définitive, en réalité une « vraie » neuvième planète pourrait se nicher dans les recoins les plus reculés de notre système, la mystérieuse Planet 9 dont la NASA a officiellement ouvert la chasse grâce à l’initiative « Backyard Worlds : Planet 9 ». sur le portail Zooniverse, où chacun peut consulter et scanner des images à la recherche d’indices potentiels (à signaler aux experts). Aujourd’hui, grâce à une nouvelle étude, un scientifique de l’Imperial College de Londres a peut-être trouvé le « fusil fumant » de son existence dans les données recueillies à partir d’un ancien satellite.

Le professeur Michael Rowan-Robinson, chercheur au groupe d’astrophysique de l’université de Londres – Blacket Laboratory, a dirigé l’enquête. Le scientifique a analysé les images infrarouges prises par l’IRAS (acronyme de InfraRed Astronomical Satellite), lancé en 1983 depuis la base de Vandenberg aux États-Unis. Géré par la NASA et les agences spatiales du Royaume-Uni et des Pays-Bas, le télescope spatial dans sa « carrière » a découvert jusqu’à 500 000 sources infrarouges, dont beaucoup n’ont pas encore été étudiées et identifiées. Après tout, les archives d’images astronomiques sont immenses et c’est pourquoi les experts font parfois appel à la collaboration de la « science citoyenne », comme dans le cas du projet Backyard Worlds : Planet 9. Analysant quelques images capturées en 1983, le professeur Rowan- Robinson a détecté trois points (sources ponctuelles de seulement 60 microns) qui pourraient être précisément la mystérieuse planète 9. L’expert est conscient que les probabilités qu’il s’agisse vraiment de cet objet sont faibles, mais il n’est pas possible de l’exclure à 100 pour cent, donc recommande des investigations plus approfondies avec des outils ad hoc.

« Compte tenu de la mauvaise qualité des détections IRAS, à la limite de ses capacités, et dans une partie du ciel très difficile pour les détections infrarouge lointain, la probabilité que le candidat soit réel n’est pas écrasante », a souligné Rowan-Robinson. « Cependant – ajoute l’astrophysicien – étant donné le grand intérêt pour l’hypothèse de la planète 9, il serait intéressant de vérifier si un objet avec les paramètres proposés et dans la région du ciel proposée est incompatible avec les éphémérides planétaires ». Depuis plusieurs années on parle de l’existence de cet astre présumé et très éloigné, qui serait en orbite entre 400 et 800 Unités Astronomiques (UA) du Soleil. Pour comprendre cette distance, il suffit de penser qu’une unité astronomique est la distance qui sépare la Terre du Soleil (environ 150 millions de kilomètres) et qu’Uranus, la planète du système solaire la plus éloignée de l’étoile, est située à 19,1 UA, soit environ 2 milliards et 870 millions de kilomètres. Ces chiffres soulignent à quel point il peut être difficile de détecter une présumée planète 9, d’autant plus qu’elle aurait une masse jusqu’à 10 fois celle de la Terre ; il serait donc relativement petit et ne refléterait même pas la lumière du soleil. Ce n’est pas un hasard si la présence éventuelle de cet objet était liée à des indices indirects, comme l’influence gravitationnelle sur les objets de la ceinture de Kuiper, qui se comporteraient de manière « étrange » précisément à cause de la présence possible de l’objet.

Les investigations menées dans la zone d’intérêt identifiée par l’IRAS avec le Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) n’ont pas détecté la source des objets ponctuels, qui pourraient donc être un simple bruit de fond. Mais Rowan-Robinson n’abandonne pas. Selon ses calculs, l’objet serait plus petit et plus proche qu’estimé par d’autres travaux, c’est-à-dire avec une masse comprise entre trois et cinq masses solaires et une distance de 225 UA. Elle doit être recherchée dans un domaine précis : « Les détections IRAS ne sont pas de la plus haute qualité, mais il vaudrait la peine de regarder les longueurs d’onde optique et proche infrarouge dans un anneau de 2,5-4 degrés centré sur la position 1983. Ce candidat pourrait être exclue si des observations radio ou autres confirment la réalité (et la stationnarité) des sources IRAS aux positions de 1983 », a conclu l’expert. Les détails de la recherche « A search for Planet 9 in the IRAS data » ont été téléchargés dans la base de données ArXiv, en attente d’un examen par les pairs et d’une publication dans une revue scientifique.