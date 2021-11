Google aurait mis son Pixel Fold sur la glace, et ce n’est probablement pas une mauvaise chose

Le point de vue de l’éditeur : Google a jeté son nom dans le chapeau pliable dès le début, en recherchant la technologie aux côtés de tous les autres principaux fabricants de smartphones. Mais comme Samsung, Motorola et d’autres sont arrivés sur le marché avec des offres précoces, celles de Google ne se sont pas encore matérialisées. Un coup stratégique, peut-être, ou juste un mauvais timing ?

Dès mai 2019, Google a déclaré publiquement qu’il expérimentait la technologie d’affichage pliable, et ce depuis un certain temps. À l’époque, cependant, le responsable du développement Pixel de Google a déclaré qu’il n’avait pas vraiment identifié de cas d’utilisation clair.

Plus de deux ans plus tard, à la suite de plusieurs lancements de pliables de son rival Samsung et d’un environnement de chaîne d’approvisionnement difficile, Google n’est peut-être pas plus près du lancement d’un pliable qu’en 2019.

Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), affirme que des sources de la chaîne d’approvisionnement lui ont dit que Google avait décidé de ne pas commercialiser un téléphone Pixel pliable – du moins pas en 2021 et pas au premier semestre 2022 .

Des sources ont déclaré que Google ne pensait pas que l’appareil serait aussi compétitif qu’il devrait l’être. De plus, Young a souligné les rumeurs précédentes suggérant que l’appareil était destiné à être livré avec des capteurs de caméra non à la pointe de la technologie.

Tout bien considéré, il est probablement dans l’intérêt de Google de mettre un peu le Pixel Fold sur la glace. Les pliables sont toujours une catégorie très spécialisée, et dans cette gamme de prix, les acheteurs s’attendent à du matériel de pointe, et non à des appareils photo obsolètes. Cela donnera également au processeur Tensor de Google un certain temps pour mûrir, donnera à la famille Pixel 6 plus de temps sur le marché en tant que combiné phare de Google et peut-être gagnera du temps pour que les chaînes d’approvisionnement mondiales se remettent sur pied.

Crédit image Triyansh Gill, Mika Baumeister