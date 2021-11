Phil Spencer laisse entendre que The Elder Scrolls 6 sera exclusif à Xbox et PC

Guerres des consoles : Pratiquement tous les jeux Bethesda sont très attendus dans une certaine mesure, mais après le succès retentissant de Skyrim en 2011, il n’est pas surprenant que tout le monde attend avec impatience le prochain titre Elder Scrolls en particulier. Elder Scrolls 6 sera-t-il supérieur à Skyrim? Ou même Starfield ? Malheureusement, il semble que seuls les clients Xbox et PC découvriront la réponse à ces questions si les récents commentaires du chef Xbox Phil Spencer sont valables.

Lorsque Bethesda a été rachetée pour la première fois par Microsoft, pratiquement tous ceux qui ne possédaient pas de Xbox ou de PC se sont inquiétés. Tous les futurs titres Bethesda seraient-ils des exclusivités à l’avenir ? Les assurances de Phil Spencer à l’époque n’étaient pas très, eh bien, rassurantes. Tout ce qu’il était prêt à dire, c’est que l’exclusivité potentielle serait évaluée au « cas par cas ».

Dans une interview plus récente avec GQ, Spencer était prêt à s’ouvrir un peu plus sur les plans de Microsoft concernant les Elder Scrolls 6.

« Il ne s’agit pas de punir une autre plate-forme, comme je crois fondamentalement que toutes les plates-formes peuvent continuer à se développer », a-t-il déclaré. « Mais pour être sur Xbox, je veux que nous puissions apporter le package complet complet de ce que nous avons. Et ce serait vrai quand je pense à Elder Scrolls VI. Ce serait vrai quand je pense à l’un de nos franchisés. »

Spencer n’affirme pas catégoriquement que l’ES6 sera une exclusivité Xbox/PC, mais étant donné que Starfield le sera, il est difficile de lire ses propos sous un autre angle. Si ce est le cas, Bethesda aliénera une énorme partie de sa base de joueurs. À l’avenir, les fans de PlayStation seront obligés de faire un choix.

Ils peuvent soit rejoindre l’autre côté – via Game Pass, xCloud, PC ou une Xbox Series S et X – soit manquer les prochains Elder Scrolls. Aucune de ces options n’est susceptible d’être très attrayante pour les clients purs et durs de PlayStation, mais Microsoft compte probablement sur au moins quelques-unes pour mordre la balle.

Bien sûr, il est également possible que Starfield et The Elder Scrolls 6 soient tous deux des exclusivités chronométrées. Après tout, certains des plus grands succès de Sony migrent enfin vers PC, tels que God of War et Horizon Zero Dawn. C’est un peu improbable, certes, mais au moins il y a un précédent pour les exclusivités à gros budget franchissant le fossé des plateformes finalement.