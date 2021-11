Le disque dur de 20 To de Western Digital est disponible ce mois-ci pour 680 $

Quelque chose à espérer : lorsque Western Digital a dévoilé son disque dur de 20 To et sa nouvelle architecture de stockage plus tôt cette année, il n’avait pas fourni de date ou de prix concret pour la disponibilité générale. Maintenant, les disques semblent être en vente, mais pour un prix élevé et toujours sans date d’expédition précise.

Western Digital a dévoilé pour la première fois son disque dur d’entreprise de 20 To doté de la nouvelle technologie OptiNAND à la fin du mois d’août. OptiNAND utilise une mémoire flash intégrée pour stocker les métadonnées du lecteur, ce qui, selon Western Digital, permet plus de stockage et accélère l’accès aux données. La société a déclaré qu’elle échantillonnait d’abord les nouveaux disques pour sélectionner des clients tout en planifiant une sortie plus large plus tard dans l’année.

Désormais, le disque dur WD Gold 20 To avec OptiNAND est disponible sur la boutique en ligne de Western Digital pour environ 680 $. La page du magasin ne donne toujours pas de date de sortie, mais elle fixe la disponibilité à une à deux semaines. La page de paiement indique également l’expédition sous une à deux semaines. On ne sait pas si cela indique la plage de dates dans laquelle il prévoit de sortir le disque dur de 20 To ou s’il est déjà épuisé et que le nouveau stock ne sera disponible que dans quelques semaines. Jusqu’à présent, Western Digital n’a rendu le disque dur de 20 To disponible chez aucun autre détaillant. Le site Web répertorie également un disque dur Ultrastar de 20 To mais n’a aucun détail sur le prix ou la disponibilité.

Seagate a déjà livré l’année dernière des disques durs de 20 To utilisant la technologie HAMR. Les deux sociétés espèrent disposer de disques durs de 30 To dans la seconde moitié de cette décennie (HAMR de deuxième génération dans le cas de Seagate), et Seagate prévoit d’atteindre 100 To d’ici 2030.