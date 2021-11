L’astuce WhatsApp pour lire complètement les messages sans ouvrir l’application

Des widgets aux notifications étendues, en passant par l’historique des notifications : voici les moyens de lire les chats sans ouvrir l’application, à la fois sur iOS et Android.

La diffusion de WhatsApp a modifié les habitudes de communication de millions de personnes en matière de messagerie. La lecture d’un message sur la plateforme avertit immédiatement l’expéditeur d’origine en lui donnant l’illusion qu’une réponse est en route ; d’autre part, la désactivation des doubles coches bleues vous empêche d’utiliser la même fonction utile lorsque vous écrivez à d’autres. Pour sortir de cette impasse, non sans une pincée d’hypocrisie, il existe une astuce qui permet de lire les messages reçus sans avoir à ouvrir l’appli ou les conversations, et donc de s’éviter d’envoyer le double chèque bleu.

Widgets pour Android et iOS

La première astuce est simplement une petite fonctionnalité sponsorisée de l’application, à savoir les widgets. Ces éléments présents dans la plupart des applications pour smartphones vous permettent d’héberger une petite fenêtre d’informations au sein de l’écran d’accueil du système d’exploitation ; une application dédiée à la météo affichera les prévisions pour les jours à venir, une application de messagerie a tendance à afficher les derniers messages arrivés et l’application WhatsApp fait de même avec les discussions les plus récemment mises à jour : faites défiler le widget WhatsApp vers Android et iOS vous permet de rester à jour sur toutes les nouvelles des conversations les plus récentes et n’envoie pas de notifications de lecture réussie.

Notifications iOS étendues

Sur iPhone, l’astuce pour lire les derniers messages sans ouvrir WhatsApp a une alternative encore plus simple, mais elle nécessite qu’au moins un rapport soit présent dans le centre de notification. Si tel est le cas, il suffit de le toucher depuis l’écran de verrouillage ou dans le centre de notification lui-même : en gardant votre doigt appuyé sur l’écran, le système d’exploitation ouvre la fenêtre avec les derniers messages échangés avec l’expéditeur, même si vous avez besoin de lire les autres conversations de toute façon. Entrez dans l’application.

L’historique des notifications d’Android

La moins connue des solutions est l’utilisation d’une fonction du système d’exploitation Android présente dans les dernières versions : l’historique des notifications, qui est un service qui archive automatiquement toutes les notifications affichées par le téléphone dans les heures précédentes. Pour y accéder, ouvrez simplement les paramètres du téléphone et recherchez l’élément Historique des notifications dans la barre appropriée. En recherchant WhatsApp dans la liste obtenue, vous pouvez développer toutes les notifications récemment consultées par l’application, y compris celles relatives aux messages reçus : les conditions pour que les messages apparaissent dans cette liste sont qu’ils n’aient pas été réduits au silence dans l’application et qu’ils aient été reçu au cours des dernières heures.