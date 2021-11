Les Galaxy Buds 2 et Galaxy Buds Pro de Samsung pourraient être à l’origine d’infections de l’oreille

Samsung Galaxy Buds Pro Écouteurs sans Fil avec Annulation de Bruit Argenté

La technologie de pointe du casque sans fil offre un son surround sans précédent. Grâce aux haut-parleurs dynamiques à deux voies, chaque note prend vie propre avec des basses plus riches, un superbe détail et une meilleure harmonie. Le contrôle intelligent du bruit actif permet de basculer facilement entre les écouteurs avec suppression du bruit et son ambiant entièrement réglable. Laissez ensuite l'extérieur entrer, ou laissez-le dehors. Vous décidez ! La batterie longue durée du Galaxy Buds Pro offre jusqu'à 18 heures de lecture. 5 heures en continu et 13 heures supplémentaires si vous utilisez la coque de charge. Le système de connexion automatique des écouteurs Galaxy Buds Pro détecte ce qui est le plus urgent et change instantanément votre connexion à cet appareil. Vous regardez un film sur votre tablette et votre collègue vous appelle au téléphone ? Il suffit de le passer et de le réagir. Le casque sans fil Galaxy Buds Pro dispose de trois microphones pour garantir que tous vos appels sont parfaitement écoutés. Deux microphones externes bloquent le bruit de l'extérieur. Le seul son que l'autre microphone captera est votre voix. Compatibilité : Galaxy S21|S21+|S21 Ultra 5G, Galaxy S20|S20+|S20 Ultra, Galaxy Note20|20+, Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy S20 FE, Galaxy S10e|S10|S10+, Galaxy Note10|10+, Galaxy Tab S7|S7+, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite avec OneUI 3.1 ou supérieur. Les Galaxy Buds Pro sont compatibles avec les smartphones et les tablettes fonctionnant sous Android 7.0 ou plus et disposant de plus de 1,5 Go de RAM