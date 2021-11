GTA Trilogy revient en ligne au milieu des demandes de remboursement et d’un score métacritique de 0,5

Facepalm: Il semble qu’avec GTA: The Trilogy, Rockstar ait regardé le Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red et ait prononcé la célèbre phrase « tiens ma bière ». Après un lancement désastreux et de nombreuses plaintes, le remaster très attendu des jeux bien-aimés a actuellement un score métacritique de 0,5 sur PC, 0,7 sur PS4, 0,4 sur Xbox One et 0,5 sur Switch.

La trilogie GTA a connu le pire démarrage possible le 11 novembre lorsque, quelques heures seulement après son arrivée, Rockstar a tweeté que son lanceur de jeux avait été mis hors ligne pour maintenance. Cela a empêché les gens de jouer au jeu qu’ils venaient d’acheter et les a empêchés de charger des titres Rockstar tels que GTA V et Red Dead Redemption 2, ainsi que leurs éléments en ligne.

Le lanceur est revenu en ligne tard le 12 novembre. Cependant, la trilogie GTA remasterisée est restée inaccessible car Rockstar a supprimé les « fichiers inclus involontairement dans ces versions », probablement de la musique qui n’était plus sous licence, des scripts de jeu complets avec des notes de développeur et des données liées à le tristement célèbre mini-jeu sexuel « café chaud » de Grand Theft Auto: San Andreas. Le café chaud a été désactivé dans l’original mais est resté dans le code. Les joueurs ont trouvé un moyen de le réactiver en 2005, menant à un procès de 20 millions de dollars contre Take-Two qu’il a finalement réglé.

Mais ce ne sont pas seulement ces problèmes qui ont conduit la trilogie GTA à être martelée par les critiques et les acheteurs. Il y a des rapports de bugs dans le jeu lui-même, d’effets terribles, de structures invisibles, d’angles de caméra errants et même de panneaux et d’affiches mal orthographiés, probablement en raison d’un programme de mise à l’échelle automatisé.

Le sentiment général a été mieux exprimé par u/Cyb3ron sur Reddit :

Les remasters d’anciens jeux deviennent de plus en plus populaires ces jours-ci, mais c’est un domaine dans lequel les développeurs doivent faire preuve de prudence, de peur d’être accusés d’une saisie d’argent sans vergogne. Mass Effect Legendary Edition et Mafia Definitive Edition ont été bien reçus, mais Crysis Remastered, qui a été retardé à la suite d’un contrecoup contre la bande-annonce très peu impressionnante, a une note mitigée sur Steam.