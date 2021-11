L’e-mail du FBI a été piraté : des milliers de faux messages laissés

Dans les messages, il était question d’une menace pour les appareils des destinataires, mais il n’y avait rien de vrai. La campagne a été organisée contre un informaticien.

Au cours de la semaine écoulée, des dizaines de milliers de personnes se sont inquiétées en vain après avoir reçu un e-mail du FBI, l’agence fédérale américaine. Les messages reçus tentaient d’avertir les destinataires qu’ils avaient fini par faire l’objet d’une attaque de pirates informatiques, mais la réalité est que les systèmes du FBI lui-même ont été violés : un groupe de personnes a infiltré les serveurs de messagerie de l’agence et ils ont commencé à envoyer un barrage de messages de ses adresses officielles.

La victime de l’attentat

L’histoire est déjà terminée, mais au cours du week-end, elle a d’abord suscité des inquiétudes et a ensuite suscité de nombreuses critiques. A partir des reconstitutions effectuées, un groupe de hackers est parvenu à envoyer plus de 100 000 emails contenant tous le même message : l’objet évoquait une menace pour les systèmes informatiques des destinataires, tandis que le corps du message décrivait une attaque en cours organisée par un certain Vinny Troia. Les messages ne faisaient référence à aucune menace réelle, mais étaient une attaque personnelle contre le personnage susmentionné, un chercheur en informatique actif dans le domaine de la cybersécurité qui s’est ainsi retrouvé sur les lèvres de milliers de personnes.

Les critiques

En fait, les destinataires des messages ont également été victimes de la blague, qui voyant comme expéditeur une adresse officielle du FBI devait avoir pris les e-mails sur le service même sans les avoir parfaitement compris. Étant donné qu’il n’y avait rien de vrai dans les lettres, ce qui s’est passé ces derniers jours reste grave pour au moins deux raisons : d’une part, la facilité avec laquelle des agents externes ont pu accéder à un serveur de messagerie qui devrait être extrêmement bien protégé; d’autre part, la sécurité des systèmes d’information de l’agence fédérale, qui peut avoir été compromise.

Le FBI lui-même est intervenu sur le deuxième aspect, en veillant à ce que le système d’envoi d’emails soit totalement isolé des serveurs du groupe qui détiennent des informations sensibles en possession de l’agence. Il y a très peu de choses à faire sur l’incident du courrier électronique : l’attaque de ces derniers jours montre que même lorsque l’expéditeur d’un message semble fiable, il est toujours possible que quelqu’un d’autre soit à l’origine de l’envoi.