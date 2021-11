Une femme a reçu le premier diagnostic de « changement climatique » au monde

Il a été formulé par un médecin canadien qui a soigné en juin dernier une patiente de 70 ans atteinte d’une série de maladies aggravées par la situation environnementale qui s’était développée autour d’elle.

Lorsqu’une femme de 70 ans est arrivée à la salle d’urgence de l’hôpital Kootenay Lake à Nelson, en Colombie-Britannique, le Dr Kyle Merritt n’avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. C’était la fin juin 2021 et une vague de chaleur record se préparait dans la province la plus à l’ouest du Canada qui deviendrait bientôt la plus extrême et la plus meurtrière de l’histoire du pays. La patiente, en particulier, souffrait d’une série de pathologies qui avaient été aggravées par la situation environnementale qui s’était développée autour d’elle. « Il a du diabète. Il a une crise cardiaque… Il vit dans une caravane, sans clim – a expliqué le Dr Merritt à Médias des glaciers -. Tous ses problèmes de santé s’étaient aggravés et elle avait vraiment du mal à rester hydratée« .

À mesure que les températures augmentaient, la pression sur l’hôpital augmentait également, qui en peu de temps a été submergée par tant d’autres patients présentant des symptômes de coup de chaleur. Ainsi, le Dr Merritt a décidé de donner un signal fort, en posant un diagnostic de « changement climatique » à la femme pour souligner l’importance de la raison derrière les conditions de santé déclenchées par la chaleur. « Si nous ne regardons pas la cause sous-jacente mais traitons simplement les symptômes, nous continuerons à prendre du retard de plus en plus – expliqua Merritt -. J’essayais juste de… traiter ce que je voyais. Nous sommes aux urgences, nous prenons en charge tout le monde, des plus privilégiés aux plus vulnérables, de la naissance à la mort. Et il est difficile de voir comment les personnes, en particulier les plus fragiles de notre société, peuvent être affectées par le changement climatique. C’est frustrant« .

La femme est peut-être la première au monde à avoir reçu un diagnostic de « changement climatique », mais il existe de nombreuses preuves de l’impact du changement climatique sur la santé à l’échelle mondiale. Et comme la hausse des températures continue de s’intensifier, la menace posée par les phénomènes météorologiques extrêmes ne fera que s’aggraver.

Un éditorial publié dans plus de 230 revues scientifiques de santé et médicales plus tôt cette année a déclaré que dépasser le seuil de 1,5 ° C risquait de causer des « dommages catastrophiques » aux personnes. « La santé a déjà été endommagée par la hausse des températures mondiales et la destruction du monde naturel – une situation sur laquelle les professionnels attirent l’attention depuis des décennies. – a écrit les auteurs du document -. La science est sans équivoque ; une augmentation globale de 1,5 °C au-dessus de la moyenne préindustrielle et la perte continue de la biodiversité risquent de causer des dommages catastrophiques qu’il sera impossible d’inverser« .

« La plus grande menace est l’échec persistant des dirigeants mondiaux à contenir la hausse en dessous de 1,5 ° C et à rétablir l’équilibre naturel» ont conclu les savants.