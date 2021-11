Une start-up spatiale veut mettre des satellites en orbite avec une énorme centrifugeuse

En bref : au 21e siècle, il y a une nouvelle course à l’espace, principalement entre Tesla (SpaceX) et Amazon (Blue Origin). Tous deux se concentrent sur les méthodes traditionnelles de lancement de satellites dans l’espace, à savoir les grosses fusées. Cependant, une petite start-up spatiale appelée SpinLaunch développe un moyen moins cher et plus écologique de lancer des satellites.

SpinLaunch utilise une gigantesque centrifugeuse pour projeter des objets dans l’espace. Par « truc », nous entendons des choses qui peuvent résister à la force G créée en tournant à 5 000 miles par heure (plus de 10 000 G), qui est une catégorie de choses qui n’inclut pas encore les satellites. Cependant, il a lancé un projectile semblable à un missile à des dizaines de milliers de pieds dans les airs le mois dernier, en utilisant seulement 20% de la puissance de l’accélérateur.

La conception est relativement simple. Une attache en fibre de carbone maintient le projectile à l’intérieur d’une chambre à vide pendant qu’il tourne à grande vitesse. Une fois que la centrifugeuse a atteint la vitesse souhaitée, le lanceur sort d’un tube plus haut que la Statue de la Liberté (50,4 mètres). Ce n’est pas très différent de lancer vos amis sur le manège quand vous étiez enfant. Une application plus mature et contrôlée du principe serait l’épreuve du lancer de marteau aux Jeux olympiques.

New Atlas note que l’accélérateur est électrique et pourrait réduire la quantité de carburant nécessaire pour lancer des satellites. SpinLaunch estime que sa centrifugeuse utilise quatre fois moins de carburant que les fusées traditionnelles et n’a aucune émission. Il est également 10 fois moins cher par lancement car il peut envoyer plusieurs charges utiles en une journée.

La société a deux versions de l’accélérateur. Le suborbital (tête de mât), qu’il a testé avec succès le 22 octobre, se tient debout au milieu d’un désert du Nouveau-Mexique afin que les véhicules d’essai ne s’éloignent pas trop et n’écrasent rien lorsqu’ils descendent. Le lanceur suborbital est uniquement à des fins de test.

Le lanceur orbital est ce que l’entreprise vise mais n’a pas encore construit l’installation (ci-dessous). Il dit qu’il cherche à le construire dans une région côtière non divulguée. SpinLaunch demande actuellement l’approbation de la FAA. Une fois que les choses sont en ordre, la startup construira l’accélérateur sur le flanc d’une colline pour obtenir l’angle approprié pour le vol orbital. Il sera plus grand que l’unité d’essai pour obtenir une vitesse plus élevée mais fonctionnera selon le même principe.

À l’heure actuelle, les satellites actuels ne survivraient pas à un lancement en vrille. Cependant, la société affirme que les progrès de l’électronique ont produit des condensateurs, des puces et des résistances capables de résister aux énormes forces G générées par la centrifugeuse. Les tests de composants de satellites ont prouvé que les véhicules pouvaient être renforcés pour résister à un lancement.

Avec le vol d’essai du mois dernier à son actif, SpinLaunch prévoit plusieurs autres essais tout au long de 2022. La startup souhaite étudier les performances de plusieurs types de véhicules à différentes vitesses et espère commencer les vols commerciaux fin 2024.

Il convient de noter que cette méthode n’est pas viable pour lancer des navires habités dans l’espace. Le corps humain ne peut supporter qu’un maximum de 9 G et seulement quelques secondes. Les astronautes seraient morts bien avant que la centrifugeuse n’atteigne même sa vitesse maximale.