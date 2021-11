Le youtuber Klaus a gravi le Mont Blanc : la vidéo de l’entreprise

Le créateur actif sur la plateforme depuis 2013 a récemment publié un vidéo-journal de ce qu’il définit comme l’une des plus belles expériences de sa vie.

Des sommets de YouTube à ceux de la plus haute montagne d’Europe : le chemin de Klaus – créateur actif sur la plateforme de partage depuis 2013 – a atteint le sommet du Mont Blanc, à 4 810 mètres d’altitude : l’expérience a raconté le youtuber lui-même avec une vidéo publié dans ces heures sur le portail, même si en réalité il remonte au mois de juin de cette année.

Le clip qui est apparu hier sur la chaîne YouTube de Tudor Laurini – alias Klaus – est structuré comme un journal vidéo de l’expérience et est accompagné de la légende de l’auteur : « Je suis très fier de vous apporter enfin l’une des plus belles histoires de mon la vie, une de celles dont je suis le plus fier, c’est l’histoire de mon ascension du Mont Blanc, la plus haute montagne d’Europe ». L’histoire commence par présenter le compagnon de voyage de Klaus, l’alpiniste Hervè Barmasse qui a mené le youtubeur et une équipe de huit autres personnes (dont son collègue Emanuele Malloru) dans l’ascension, et se poursuit avec le début de la véritable expédition et proprement dite. Mais avant de poursuivre l’ascension vers le sommet du Mont Blanc, Klaus propose quelques flashbacks de la semaine précédente, au cours de laquelle il s’est entraîné avec le reste de l’expédition, escaladant deux autres sommets : le mont Breithorn et le mont Poluce. L’histoire est une alternance entre les images de la compagnie et les spectaculaires prises de vues aériennes captées par drone du paysage époustouflant qui s’est présenté devant les yeux du groupe. Le tout est tenu par le narrateur de Klaus qui retrace les grandes étapes des trois voyages, relatant les problèmes rencontrés et les émotions vécues.

Entre imprévus et participants contraints d’abandonner l’expédition, le clip d’environ 20 minutes voit Klaus terminer son périple en suivant la route des Trois Mont Blanc et conquérir enfin le sommet du Mont Blanc, avec un conseil dédié aux spectateurs : « Si toi aussi ayez une passion, quelque chose qui vous stimule ou vous excite, suivez-la. Le chemin peut être infini, mais faites-nous confiance : une fois là-haut, sur votre toit d’Europe, la joie sera immense ».

