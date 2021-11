Disney Plus Day: heure et comment voir en ligne les actualités de Marvel, Star Wars et plus

Le moment que tous les fans de l’univers Disney attendaient : Disney + Day est arrivé. La plateforme de vidéo à la demande du géant nord-américain célèbre son deuxième anniversaire ce vendredi 12 novembre, et le fait avec une série d’avant-premières et de premières de ses sorties actuelles et futures ; un affichage de bandes-annonces que nous pouvons suivre en direct. Nous vous disons à quelle heure il commence et où le suivre en direct en ligne.

Horaire et où voir Disney Plus Day en direct

Disney + Day 2021 est célébré ce vendredi 12 novembre à partir de 15h00 (CET) depuis l’application Disney +, uniquement pour les membres abonnés. Aussi, depuis le compte Twitter officiel de Disney + toutes les annonces seront dévoilées petit à petit ; y compris des bandes-annonces, des images, des bandes-annonces et des informations convaincantes telles que les dates de sortie et les fenêtres.

Après avoir su qu’IMAX débarque chez Disney+ avec ces treize films et qu’à partir de ce même 12 novembre on pourra voir Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux sans surcoût à l’abonnement, il est temps de savoir ce qu’ils ont préparé pour nous pour l’avenir dès maintenant. Ensuite, nous vous laissons l’agenda confirmé des films, séries, courts métrages et documentaires qui seront vus en ce Disney + Day 2021. En dehors de tout cela, la présence de la série Obi-Wan Kenobi, l’apparition possible de Black, sonne fortement Knight , Le The Book Of Boba Fett ou Hawkeye.

Toutes les avant-premières confirmées pour l’instant pour Disney + Day 2021

Films

Jungle Cruise : film avec Dwayne Johnson et Emily Blunt.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux : le nouveau film à succès de l’univers cinématographique Marvel est présenté en avant-première sur Disney + après avoir traversé les salles.

Home Sweet Home Alone : nouveau volet de la saga Home Alone.

Séries et courts métrages

Olaf Presents : série avec des courts métrages avec Olaf, de Frozen 2.

Ciao Alberto ! : court métrage destiné à ceux qui ont vu le film Pixar Luca.

Les Simpsons : Nouveau court métrage basé sur la famille bien-aimée Springfield.

Le monde selon Jeff Goldblum de National Geographic : épisodes 1 à 5 de la saison 2.

Dopesick: New Star Original Series avec Michael Keaton.

Bandes-annonces exclusives de Star Wars et Marvel

Le The Book Of Boba Fett : petit aperçu de la série, dont la première est toujours prévue pour décembre 2021.

Marvel Cinematic Universe : un petit aperçu de ce qui va arriver dans l’univers Marvel ; il y a des spéculations avec Hawkeye, Mme Marvel, Doctor Strange et le multivers de la folie …

Références | Disney (2); D23