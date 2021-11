Elon Musk a vendu pour 5 milliards de dollars d’actions Tesla après un sondage Twitter

Au cours du week-end, l’entrepreneur avait proposé sur Twitter de se débarrasser de 10% de ses actions Tesla, obtenant une réponse positive des followers. La vente a effectivement commencé, mais pour beaucoup, il s’agit d’un coup publicitaire planifié de longue date, car les actionnaires sont désormais confrontés à une action déficitaire.

Dans un sondage Twitter le week-end dernier, l’entrepreneur Elon Musk a demandé à ses abonnés s’il devait vendre 10% des actions de sa société de voitures électriques Tesla. La plupart des utilisateurs de la plateforme ont répondu oui, et quelques jours plus tard, le magnat a effectivement commencé à remettre sur le marché des actions Tesla pour près de 5 milliards, non sans conséquences sur la performance de l’action en bourse.

L’opération programmée

C’est ce qu’ont révélé les documents financiers résultant des opérations effectuées par l’entrepreneur au cours des dernières heures, qui révèlent deux types de ventes différents. Un bloc de 930 000 actions a été initialement vendu mercredi, rapportant au propriétaire de Tesla environ 1,1 milliard de dollars : la vente de ces actions avait en fait été planifiée bien à l’avance, et a conduit les critiques à accuser Musk d’utiliser le sondage Twitter comme un coup publicitaire. Quelques heures plus tard, cependant, il est apparu qu’en plus de la participation initiale de Musk, il s’était débarrassé de 3,5 millions d’actions supplémentaires, d’une valeur totale de 3,88 milliards de dollars : ce dernier paquet n’est pas attribuable aux opérations prévues dans le passé, à du moins pas officiellement.

Tesla perd 150 milliards

Même à la lumière de ces informations, il est encore possible qu’Elon Musk ait déjà en tête de se débarrasser d’une partie substantielle des actions Tesla, mais pour le moment les accusations portées contre lui sont d’une autre nature. Le sondage Twitter a donné aux autres actionnaires l’impression que l’action allait bientôt se déprécier, les incitant à vendre leurs actions et faisant chuter la valeur boursière du groupe d’environ 150 milliards. de la publication du twitter à aujourd’hui. Ce n’est pas tout : les 5 milliards d’actions Tesla vendues à ce jour ne sont qu’une partie de celles que l’entrepreneur avait proposé de vendre : le total s’élèverait à environ 25 milliards, et on ne sait pas si et quand elles finiront vraiment sur du marché, et lesquelles, cette attente pourrait avoir des conséquences sur la performance de l’action et sur l’épargne des actionnaires.