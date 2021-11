La défense de Kyle Rittenhouse affirme que «l’IA» d’Apple manipule les images lors de l’utilisation du pincement pour zoomer

Une patate chaude : l’avocat de la défense de Kyle Rittenhouse a affirmé qu’Apple utilisait « l’intelligence artificielle » pour manipuler les images lorsque les utilisateurs pincent pour zoomer sur des iPad. Le juge du procès a déclaré qu’il appartenait à l’accusation de prouver que c’était faux.

Rittenhouse est actuellement jugé pour avoir tué deux manifestants et blessé un troisième à Kenosha, dans le Wisconsin, le 25 août de l’année dernière. Il a été accusé d’homicide, de tentative d’homicide et de mise en danger imprudente avec une arme mortelle. Rittenhouse et ses avocats soutiennent qu’il a agi en état de légitime défense.

Lors d’un contre-interrogatoire hier, l’avocat de Rittenhouse, Mark Richards, s’est opposé au projet du procureur adjoint Thomas Binger de présenter des images montrant l’adolescent tirant sur Joseph Rosenbaum. La raison? Binger allait utiliser la fonction pincer pour zoomer de l’iPad.

« Les iPad, fabriqués par Apple, contiennent une intelligence artificielle qui permet de visualiser les choses en trois dimensions et en logarithmes », a déclaré Richards, montrant également qu’il ne connaissait pas la différence entre les logarithmes et les algorithmes. « Et il utilise l’intelligence artificielle, ou leurs logarithmes, pour créer ce qu’ils croient se produire. Ce n’est donc pas réellement une vidéo améliorée; c’est la programmation iPad d’Apple qui crée ce qu’il pense être là, pas ce qui est nécessairement là. »

Binger a répondu en notant que presque tout le monde comprend ce qu’implique le pincement pour zoomer et que la fonctionnalité ne modifie pas l’image comme le prétend Richards.

Le juge Schroeder a déclaré qu’il serait « à haut risque » de montrer la vidéo au tribunal sans d’abord réfuter les affirmations de la défense. Par conséquent, il incombait à l’accusation de prouver qu’Apple ne manipule pas les images lorsque le pincement pour zoomer est utilisé. Il a également rejeté les comparaisons entre le pincement pour zoomer et l’utilisation d’une loupe. « Je ne le crois pas », a déclaré le juge.

Le juge Schroeder a demandé à l’accusation de faire venir un expert pour témoigner, mais ne leur a pas permis d’ajourner pour trouver quelqu’un avant que Rittenhouse ne soit contre-interrogé. Le juge a également suggéré aux procureurs de trouver un expert pendant une pause de 20 minutes, mais il semble que personne n’ait pu être trouvé ou se rendre au procès pendant cette période.

Le jury a finalement regardé des images de l’incident sur un appareil Windows connecté à un grand téléviseur. Il n’y avait pas de zoom et les images ne remplissaient pas tout l’écran.