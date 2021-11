Pubg New State : Comment Télécharger Sur Android Et Ios

PUBG : New State est l’une des grandes nouveautés de cette dernière partie de l’année dans l’univers du battle royale. PUBG Studios, auteurs de PlayerUnknown Battlegrounds, publie ce jeudi 11 novembre ce nouveau titre où 100 joueurs s’affronteront avec toutes sortes d’armes et de stratégies jusqu’à ce qu’un seul groupe reste debout. Si vous envisagez de l’obtenir (c’est free-to-play ; gratuit avec achats intégrés), prenez note de savoir comment le télécharger en fonction de votre appareil.

Comment télécharger PUBG: New State sur iOS et Android

Pour télécharger PUBG : New State, la première chose que vous devez savoir est que vous avez besoin d’un appareil Android 60 ou supérieur avec au moins 2 Go de RAM et un processeur 64 bits ; cela ne fonctionne pas sur Android avec 32 bits. Sur iOS, en revanche, le jeu nécessite iOS 13.0 ou supérieur, pas les versions précédentes. Il sera possible de jouer dans de nombreuses langues, dont l’Français. Il ne sera pas nécessaire de jouer en anglais si vous ne le souhaitez pas.

Vous pouvez télécharger PUBG New State via l’App Store ici (iPhone ou iPad)

(iPhone ou iPad) Vous pouvez télécharger PUBG New State via Google Play ici (Android)

(Android) Vous pouvez télécharger PUBG New State via le Galaxy Store ici (Samsung)

Hello, Survivors!

Prepare your first steps into the Battlegrounds with this quick guide to get you started! Download: https://t.co/UN0rjLpsVv#pubgnewstate pic.twitter.com/z1JfCdChPG — PUBG: NEW STATE (@PUBG_NEWSTATE) November 11, 2021

PUBG : New State, développé par Krafton Inc, nous amènera à l’année 2051, un lieu situé à une époque beaucoup plus avancée et futuriste que celle du jeu vidéo original. De plus, une nouvelle carte connue sous le nom de Troi est incluse, où la mobilité et l’action seront plus frénétiques grâce à l’utilisation de toutes sortes de véhicules, boucliers, drones, etc. La technologie est à l’ordre du jour. Nous pouvons également personnaliser les armes. Selon l’équipe de développement, ce nouvel opus « marque le début d’une nouvelle ère pour la franchise ».

Ainsi, après PUBG et PUBG Mobile, ce troisième volet se positionne comme le successeur de PUBG Mobile, l’expérience la plus avancée au niveau graphique et jouable du phénomène qui a ébloui des millions de joueurs avec le genre à la mode dans le monde multijoueur.

