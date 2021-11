Revue TV : télévision – où puis-je cliquer ?

Hier soir, j’ai regardé cette « télévision ». Donc sur l’ordinateur portable – je n’ai pas possédé de télévision depuis des années. J’avais entendu dire que la chaîne de télévision ProSieben avait relancé l’émission télévisée « TV Total », avec Sebastian Puffpaff comme présentateur.

Puffpaff, quelque chose a sonné. C’est celui que je connais de la médiathèque ZDF, car on peut le voir là en tant qu’invité permanent de l’« Anstalt » ! La dernière fois que j’ai vu TV Total, c’était dans les années 2000. Drôle de combinaison ! Je voulais voir ça – mais comment ?

ProSieben n’a rien de comparable à la médiathèque ZDF. Un flux en direct direct pour le réseau, comme l’ont fait ARD ou ZDF. Mais alors une sorte d’hybride des deux : Joyn, le service de séries télévisées en direct de ProSieben, qui gère bien sûr également ProSieben.

Sebastian Puffpaff hérite de Stefan Raab sur « TV Total ».

Juste à temps à 20h12, je me connecte là-bas et endure toute une série de sports publicitaires apparemment non personnalisés. Un service de verre de voiture, même si je n’ai pas besoin de verre de voiture, une chaîne de restauration rapide, un bar croustillant avec Thomas Müller.

Puffpaff glisse ensuite le long du poteau sous un tonnerre d’applaudissements. Le studio est en fait rempli de téléspectateurs vaccinés ou récupérés. Vous ne le saviez même pas pour d’autres raisons.

Publicité qui ne peut pas être cliqué

Mais bien sûr, maintenant la question : de quoi Puffpaff et « TV Total » veulent-ils réellement rapporter quand il n’y a plus rien sur cette « TV » ? Naturellement! À propos de l’autre programme récemment relancé « Wetten dass ? Un métavers nostalgique, si vous voulez, mais moins dans le style rétro cool des années 80 comme dans « Stranger Things ».

Après 20 minutes puis quelque chose que j’avais presque oublié qu’il y avait eu une fois : une pause publicitaire qui ne peut pas être cliqué après cinq secondes. Des spots supplémentaires non personnalisés durent près de 10 minutes. Un fabricant de meubles d’Europe du Nord, même si je n’ai pas besoin de meubles pour le moment, une bourse de l’emploi, la chaîne de restauration rapide encore, Thomas Müller encore et le bar croustillant, de l’alcool.

Ensuite, le jeune diffuseur en direct « Bild TV » frappe fort sur le terrain des faits télévisuels après le scandale entourant l’ex-rédacteur en chef Julian Reichelt. En effet! Ici, le salon est le seul à combler le vide que la fin du salon 2015 a elle-même ouvert. Personne dans l’univers YouTube et Facebook n’aurait osé toucher à la « photo » au fer chaud. Mais une émission de télévision où vous ne pouvez pas voir les commentaires haineux ? Sans problème !

Tout truqué à la télé ? Alors les podcasts maintenant !

Au bout de 35 minutes, tout ce qui concerne la télé semble gonflé, Puffpaff voit le public s’éloigner. La rescousse? UNE numérique Tromper le médium : Podcasts ! Lanz & Precht se défoulent, TV-Total sait comment marier les citations d’amour-propre des deux grands talk-shows avec des images de leurs propres programmes. L’une des deux minutes que durent les joueurs en solo est presque bizarre.

Podcast ZDF Lanz & Precht : Si tout est faux à la télé, il faut internet

Si le maître du spectacle ou un clip n’est pas en vue, ProSieben montre les réactions du public. Cela aussi semble avoir été fait dans le passé. Avec une caméra sans lumière annulaire pointée sur vous, l’un ou l’autre YouTuber amateur dans le public semble incertain de ce qu’on attend de lui. La plupart apportent un rire décent.

Un autre bloc commercial, cette fois seulement pendant huit minutes. Un tarif de téléphone portable (même si je n’en ai pas besoin pour le moment), une pizza surgelée, encore la chaîne de restauration rapide, encore le bar croustillant de Thomas.

Honte étrangère : Il y a encore ce sentiment !

Et juste avant la fin du spectacle, une vidéo extérieure. En tant que téléspectateur conditionné à la croisée des chemins entre le passé (TV en direct) et aujourd’hui (YouTube), je sais : ça ne peut pas être si long, et : ça sera en quelque sorte taillé pour être drôle maintenant.

La vidéo montre comment Puffpaff essaie de monter sur le canapé à « Wetten dass » le samedi précédent. Sans invitation, sans accréditation, mais avec une fausse veste « Wetten dass » et un micro ZDF à la main. Malheureusement, le personnel de sécurité n’est pas exactement des années 2000, dit non et devient de plus en plus en colère contre la durée de la diffusion. Puffpaff est expulsé, mais afin de ne pas simplement abandonner, il essaie à nouveau déguisé en Helene Fischer. Les agents de sécurité sont sur le point d’être violents. Et c’est encore une fois, ce sentiment de honte pour les autres que vous connaissiez encore de divers programmes ProSieben dans les années 2000.

Après un peu plus d’une heure, le spectacle est terminé. Et maintenant? Attendre que le prochain épisode démarre automatiquement ? Bien Mais non, il y a un tout autre spectacle : Zervakis & Opdenhövel live. Et cela commence par un reportage – sur TV Total. D’accord, non, oui, déroutant, en quelque sorte assez maintenant. De retour dans le monde parfait à la demande !

C’est plus épuisant que Netflix et YouTube, cette télé en direct, je n’y suis plus habitué. Cela rappelle 2010, lorsque « Big Bang Theory » était à la télévision pendant des heures et que vous ne pouviez pas arrêter le flux. Et il y a tellement de choses dedans que je ne veux pas voir. Comment avez-vous réellement passé des nuits entières de votre misérable vie à le faire à l’époque ? Et pourquoi les nuits misérables sur Netflix ou Disney Plus semblent-elles plus stylées aujourd’hui ?

Un ami, à qui je raconte mon voyage dans le temps sur Telegram, semble stupéfait : « Puffpaff ? TV totale ? Où apprenez-vous cela de toute façon ? »

« C’est une sacrée bonne question, » je réponds. « Du moins pas de la télé. »

Images : propres captures d’écran / ProSieben / ZDF