Le Congrès exigera des constructeurs automobiles qu’ils mettent en œuvre une technologie anti-alcool au volant dans les véhicules

Dans le contexte : Les technologies d’aide à la conduite existent depuis de nombreuses années, mais elles sont devenues beaucoup plus sophistiquées au cours de la dernière décennie. Certains véhicules modernes, tels que les Tesla, sont capables d’une automatisation presque totale (enfin, en quelque sorte). Beaucoup d’autres disposent de fonctions utiles de freinage automatique, de maintien de voie et de prise de sortie, qui peuvent toutes réduire considérablement les risques de conduite lorsqu’elles sont mises en œuvre et utilisées correctement.

Cependant, les législateurs américains estiment que ce type de fonctionnalité ne fait pas assez pour la sécurité des conducteurs. Dans le cadre du nouveau projet de loi sur les infrastructures du président Biden, les responsables ont ajouté une disposition obligeant les constructeurs automobiles à inclure une technologie anti-alcoolique dans leurs voitures. Cette technologie devrait être mise en œuvre « dès 2026 », rapporte Autoblog. À condition que la NHTSA puisse parvenir à un consensus sur ce à quoi devrait ressembler la technologie, c’est-à-dire.

Le projet de loi est léger sur les détails, ce à quoi il faut s’attendre – c’est à la NHTSA et à l’industrie automobile dans son ensemble de le comprendre. Cependant, il faut que la technologie soit capable de surveiller passivement n’importe quel conducteur et d’identifier s’il est trop affaibli ou non pour être au volant. Quelle que soit la forme que prend la technologie finale, il pourrait y avoir des implications en matière de confidentialité pour les conducteurs.

Et si les véhicules utilisaient la reconnaissance faciale pour déterminer si vous étiez ivre ou non ? Et s’ils surveillaient vos habitudes de conduite pour établir une base de référence, puis recherchaient constamment les écarts ? Les deux méthodes – et bien d’autres – pourraient fonctionner, mais elles ébourifferaient sans aucun doute quelques plumes. D’un autre côté, mettre un terme à la conduite en état d’ébriété est certainement une démarche qui en vaut la peine, et certains pourraient prétendre que la fin justifie les moyens.

En 2019, environ 10 142 décès ont été causés par des incidents liés à la conduite en état d’ébriété, avec une moyenne d’environ 28 décès par jour, selon la NHTSA.

Quelle que soit votre opinion sur l’idée, ses détracteurs et ses partisans auront tout le temps de faire connaître leur opinion sur la question. La loi sur les investissements et l’emploi dans les infrastructures de Biden a été adoptée par le Congrès, mais il faudra probablement encore des années avant que la NHTSA ne propose une solution pour les fonctions anti-ivresse dans les voitures, et encore moins commence à l’appliquer aux constructeurs automobiles.

