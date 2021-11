Des clips de gameplay pour les trois remasters de Grand Theft Auto viennent de fuir

Le point de vue de l’éditeur : Grand Theft Auto : The Trilogy—The Definitive Edition sera lancé demain. Je trouve triste que Rockstar n’ait pas livré de bandes-annonces montrant ses améliorations de gameplay signalées. Cela me fait soupçonner que le studio pourrait ne pas penser qu’il a l’air assez spectaculaire pour justifier un prix d’achat de 60 $. Soyez le juge.

Bien que des rumeurs d’une trilogie de remakes de GTA aient vu le jour au cours de l’été, Rockstar n’a confirmé qu’il travaillait sur Grand Theft Auto: The Trilogy avant le mois dernier. Même encore, à part une bande-annonce présentant des clips cinématographiques de GTA III, Vice City et San Andreas, qui ont fière allure, Rockstar a été avare avec les séquences de gameplay.

C’est dommage car les cinématiques ne donnent pas une image juste au consommateur, surtout en ce qui concerne les remasters. Combien de jeux avec de superbes cinématiques ont fini par être des ordures ? Il serait difficile de ruiner ces trois classiques, mais il est difficile de justifier un achat du premier jour sans voir le produit fini.

Heureusement, un YouTuber a réussi à divulguer trois vidéos contenant des séquences de gameplay de GTA III et Vice City. Un autre joueur a posté une vidéo de qualité inférieure (enregistrée à partir d’un téléviseur) de GTA: San Andreas sur Reddit. Donc, si vous envisagez d’acheter la trilogie, vérifiez le gameplay pour vous assurer qu’il répond à vos attentes avant de lancer 60 $ à Rockstar pour les jeux vieux de près de 20 ans.

Grand Theft Auto: The Trilogy—The Definitive Edition sera lancé demain, le 11 novembre, sur presque toutes les plateformes auxquelles vous pouvez penser, y compris les consoles actuelles et de dernière génération, PC et Nintendo Switch. Les versions disque sont prévues pour le 7 décembre et les ports mobiles pour iOS et Android devraient débarquer au premier semestre 2022.